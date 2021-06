https://cz.sputniknews.com/20210621/vojenska-policie-obvinila-ctyri-vojaky-za-smrt-afghance-ma-jit-o-cleny-elitni-armadni-skupiny--14903823.html

Vojenská policie obvinila čtyři vojáky za smrt Afghánce. Má jít o členy elitní armádní skupiny

Vojenská policie měla obvinit čtyři vojáky, kteří se měli podílet na smrti afghánského bojovníka Vahidulláha Chána, který v roce 2018 zastřelil českého psovoda... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Policie dva z vojáků viní z vydírání za použití násilí a neuposlechnutí rozkazu, další dva jsou obviňováni z neposkytnutí pomoci a porušení pravidel strážní služby.Na podzim 2018 příslušník afghánských ozbrojených sil Chán na afghánské základně Šindánd v provincii Herát zastřelil psovoda Procházku. Následně byl Chán zatčen a vzat do vazby západních sil. Krátce po propuštění muž zemřel.Respekt uvádí, že Chán byl podle afghánských svědků na začátku českého výslechu nezraněný. Když čeští vojáci po dvacetiminutovém výslechu afghánské vojáka předávali Američanům, měl mít na těle stopy brutálního mlácení.Američané měli údajně afghánského vojáka také tlouct, kopat do rozkroku, dusit a mlátit s ním o zeď. Respekt uvádí, že z podílu na smrti Chána je vyšetřováno také osm amerických vojáků, kteří však zatím nebyli obviněni. Dva čeští strážní, kteří ho po výsleších hodinu hlídali, jsou podle týdeníku viněni z toho, že mu neposkytli žádnou pomoc. Muž následně zemřel v polní nemocnici.Již dříve byli obviněni také čtyři důstojníci, protože neohlásili trestný čin. Pražští žalobci však stíhání zrušili a případ se tím vrátil do stadia prověřování. Podle Respektu se kauzou vojáků ze skupiny 601 zabývá Krajské státní zastupitelství v Brně.O vyšetřování českých a amerických vojáků již v listopadu 2018 psal New York Times. Tehdy však ministr obrany Lubomír Metnar odmítl, že by se čeští vojáci podíleli na Chánově smrti.Češi v Mali najeli na výbušninuČeská armáda o víkendu na svých sociálních sítích informovala o incidentu, k němuž došlo na misi v Mali. Vojenské vozidlo tam najelo na výbušninu. Nikdo přitom nebyl zraněn.Češi působí v Mali v rámci dvou misí, první je mise OSN s názvem MINUSMA. Podle informací Armády České republiky v ní nyní působí pět českých vojáků.

