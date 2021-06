https://cz.sputniknews.com/20210621/vojtech-od-1-cervence-se-cechum-bude-uznavat-ockovani-v-zahranici-vakcinami-schvalenymi-ema-14912395.html

Vojtěch: Od 1. července se Čechům bude uznávat očkování v zahraničí vakcínami schválenými EMA

Občanům Česka a zemí Evropské unie, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v České republice se budou uznávat očkování v cizině, ale pouze pod podmínkou, že... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Dnes to schválila vláda a potvrdil to i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci.Občanům České republiky budou uznávat i očkování, ke kterému došlo v zahraničí, ale pouze v tom případě, když se jedná o vakcínu schválenou EMA. Platit by to mělo od 1. července.Osoby, které byly naočkovány v zahraničí, byly až doteď podle ochranného opatření ministerstva zdravotnictví považovány za nenaočkované.Uvedl v této souvislosti například vstup na kulturní akce, ale i vzdělávání.Během tiskové konference se Adam Vojtěch zmínil také o tom, že od 1. července se spustí očkování dětí nad 12 let. Pro očkování dětí je zatím v Česku schválena pouze vakcína od firem Pfizer/BioNTech. Včera o tom informoval také premiér Andrej Babiš na svém účtu na sociální síti.Roušky místo respirátorůMinistr zdravotnictví dále avizoval, že od 1. července by v MHD mohli lidé místo povinných respirátorů nosit roušky. Uznávat se ale nebudou podomácku vyráběné roušky. Ministr se to rozhodl navrhnout, ačkoliv mezi epidemiology v této otázce nepanuje shoda.

