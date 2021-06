https://cz.sputniknews.com/20210621/zda-sa-ze-prvu-bitku-vo-vojne-policajtov-vyhrala-naka-vyhra-celu-vojnu-14909475.html

Zdá sa, že prvú bitku vo vojne policajtov vyhrala NAKA. Vyhrá celú vojnu?

Zdá sa, že prvú bitku vo vojne policajtov vyhrala NAKA. Vyhrá celú vojnu?

21.06.2021

Ako dnes vieme, na tejto „konšpiračnej“ schôdzke sa „riešili“ neprípustné metódy časti vyšetrovateľov masívne zneužívajúcich inštitút takzvaných kajúcnikov, ktorí doslova masovo vypovedajú na objednávku s cieľom usvedčiť nepohodlných vinníkov.Zo správy, ktorú prečítal poslancom Národnej rady SR na neverejnom rokovaní jej predseda Boris Kollár, samotný štátny orgán, teda SIS konštatovala, že vo vyšetrovacích zložkách sa dejú neprípustné veci. Nadužívanie inštitútu kajúcnikov v synergii s takmer neobmedzenou kolúznou väzbou trvajúcou šesťdesiat mesiacov vedie k masovému obviňovaniu nepohodlných ľudí s tým, že podozrivých psychicky lámu a neumožňujú im adekvátne sa brániť. Tým je zásadne porušená „rovnosť zbraní“ v trestnom procese, čo môže v konečnom dôsledku viesť k sérii debaklov pred európskymi súdmi, kde zjavne niektoré kauzy skončia.Zásadnou systémovou chybou spomenutej schôdzky na SIS bolo, že na uvedenom stretnutí boli ako páchatelia, teda špeciálna prokuratúra reprezentovaná Danielom Lipšicom, ktorá pri takomto konaní kryla vyšetrovateľom chrbát, tak i policajná inšpekcia, ktorá mala takéto nezákonné konanie časti vyšetrovateľov preveriť.Keď boli zistenia zo správy SIS postúpené Úradu inšpekčnej služby, bol jej šéf Adrián Szabó zadržaný a obvinený z korupcie. Adrián Szabó mal údajne najmenej šesťkrát zobrať finančnú hotovosť v sumách od 2 500 do 5-tisíc eur, spolu najmenej 20-tisíc eur. Ďalej televízor Panasonic v hodnote 2 890 eur, tri mobilné telefóny Apple, jeden Samsung. Uplácať ho mal vtedajší šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard Slobodník, jeden z najnechválenejšie známych „kajúcnikov“. Tieto skutky sa mali stať už v roku 2016 a podľa Adriána Szabóa malo ísť o dary. V tom čase bol Bernard Slobodník šéfom NAKA a Adrián Szabó mu mal sľúbiť beztrestnosť.Veľké otázniky však vyvoláva skutočnosť, že Bernard Slobodník má status kajúcnika už mnoho mesiacov a toto svedectvo prišlo naozaj ako na objednávku v čase, keď bolo treba zastrašiť a zastaviť Úrad inšpekčnej služby Policajného zboru, ktorý sa mienil podrobne pozrieť na metódy, ktorými pracuje časť vyšetrovateľov. Ako sme spomenuli, ide o kauzu starú mnoho rokov, čo vytvára silnú indíciu, že ide o snahu zastrašiť ho a eliminovať Úrad inšpekčnej služby Policajného zboru v jeho snahe odhaliť hrubé nezákonnosti, ktoré pácha časť vyšetrovateľov v politicky exponovaných kauzách.Následne na to pracovníci Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru na NAKE zaistili viacero živých spisov, predovšetkým z akcie Očistec, ale pokúsili sa o získanie podkladov aj v kauze bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Podľa vyjadrení inšpekcie tieto spisy zabavili preto, lebo im na NAKE neboli ochotní tieto spisy odkopírovať.Úrad špeciálnej prokuratúry vzápätí konštatoval , že „je preto zarážajúce, aký procesný postup zvolil Úrad inšpekčnej služby, keď zaistil celé originály vyšetrovacích spisov. Ide o závažný zásah do stále živých vyšetrovaní, kde aj aktuálne je dané podozrenie z mimoriadnej závažnej trestnej činnosti a voči rôznym záujmovým osobám – a to aj mimoriadne vysoko postaveným.“Medzitým bol Adrián Szabó Špecializovaným trestným súdom v Pezinku prepustený pre údajný nedostatok dôkazov. Následne na to však Najvyšší súd rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zmenil a Adriána Szabóa zobrali do väzby.Aj z tohto krátkeho výpočtu udalostí je jasné, že vojna policajtov naďalej pokračuje. Na strane jednej je Slovenská informačná služba, ktorá už pred mnohými mesiacmi poukázala na hrubé nezákonnosti, ktoré pácha časť vyšetrovateľov pracujúcich na silne exponovaných politických kauzách Ako vieme SISke poskytuje politické krytie strana SME RODINA a jej šéf Boris Kollár. Ten permanentne bojuje za svojho nominanta Vladimíra Pčolinského, ako zabezpečuje politickú ochranu aj jeho nástupcovi Michalovi Aláčovi . Naopak hrubé nezákonnosti časti vyšetrovateľov NAKA, svojím vplyvom chráni predovšetkým Úrad špeciálnej prokuratúry na čele s Danielom Lipšicom.Nateraz sa zdá, že pozične vyhrávajú práve vyšetrovatelia NAKA . Branno-bezpečnostný výbor potrebnou trojpätinovou väčšinou potvrdil rozhodnutie vlády, ktorým zbavili Adriána Szabóa postu šéfa inšpekčnej služby PZ. Na strane druhej sa v rukách inšpekcie PZ nachádzajú živé spisy, ktoré môžu vyšetrovateľov NAKA usvedčiť z hrubo nezákonného postupu. Ani elimináciou šéfa inšpekcie Adriána Szabóa vojna policajtov neskončila. Len jedna strana si pripísala jednu vyhratú bitku.Uvidíme, ako skončí preverovanie spisov, ktoré Úrad inšpekčnej služby Policajného zboru zabavil. Je možné, že Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru už čoskoro „vráti úder“. Výsledok vojny policajtov je tak otvorený. A zdesená verejnosť sa zrejme dočká ešte mnohých bitiek s tým, že odhadovať víťaza je priskoro. Isté je len to, že najväčším dôsledkom tejto vojny je prudký pokles dôvery občanov v to, že sa môžu domôcť spravodlivosti.

