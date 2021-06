https://cz.sputniknews.com/20210621/zkusili-jsme-vsechno-doktor-prolomil-mlceni-o-zoufale-bitve-o-zachranu-zivota-princezny-diany-14900159.html

„Zkusili jsme všechno". Doktor prolomil mlčení o zoufalé bitvě o záchranu života princezny Diany

MonSef Dahman, který v současné době pracuje jako chirurg ve městě Antibes, řekl, že se rozhodl promluvit k této otázce nyní, aby ukončil konspirační teorie...

Diana měla v roce 1997 spolu se svým přítelem Dodi Fayedem a řidičem Henri Paulem autonehodu v tunelu Pont de l'Alma v Paříži. Fayed a Paul zemřeli okamžitě, zatímco Diana utrpěla těžká zranění a byla nejprve ošetřena na místě, než byla převezena do nemocnice kvůli srdeční zástavě.MonSef Dahman řekl, že v té době neměl být v Paříži, ale musel zůstat, protože jeho žena měla porodit jejich druhé dítě. Ve 2 hodiny ráno mu zavolal starší anesteziolog, který mu řekl, aby přijel do nemocnice.Po vstupu do nemocnice mu bylo řečeno, že pacientkou je princezna z Walesu. Doktor Dahman odmítl prozradit podrobnosti léčby s odvoláním na důvěrnost pacientů, ale řekl, že královská osoba trpěla „velmi vážným vnitřním krvácením" a podstoupila proceduru k odstranění přebytečné tekutiny z hrudní dutiny.Ve 2:15 ráno utrpěla princezna Diana další srdeční zástavu a Dahmanovi bylo řečeno, aby provedl chirurgický zákrok. „Udělal jsem to, abych jí umožnil dýchat. Její srdce nemohlo správně fungovat, protože mu chyběla krev," řekl doktor.Operace odhalila, že utrpěla trhlinu v plicní žíle. Alain Pavie, jeden z předních francouzských srdečních chirurgů, který byl také povolán k operaci Diany, lézi zašíval, ale Dianino srdce přestalo bít, řekl Dahman a dodal, že on a jeho kolegové udělali „vše, co bylo v jeho silách", aby princeznu resuscitovali.Jak již bylo zmíněno dříve, Dahman odhalil, že se rozhodl promluvit k této otázce nyní, protože chtěl zastavit konspirační teorie, které tvrdily, že francouzský zdravotnický personál byl součástí spiknutí s cílem zabít Dianu.Dvě samostatná vyšetřování vedená francouzskou a britskou policií odhalila, že za nehodu může řidič Dodi Fayeda Henri Paul. Jel příliš rychle v tunelu, aby unikl paparazziům a byl pod vlivem drog a alkoholu.Dodiho otec Mohamed Fayed, egyptský podnikatel a miliardář, však tvrdil, že havárii naplánovala MI6 a zesnulý manžel královny Alžběty, princ Philip. Další konspirační teorie naznačují, že Dianin exmanžel princ Charles byl zapleten do vražedného spiknutí.

