Babiš zveřejnil foto Petřína, Hřib zareagoval. Lidé se ale vysmáli primátorovi, který vysázel stromy

Premiér Andrej Babiš zveřejnil na svém facebookovém profilu fotografie nádherného Petřína, který se topí v červnové zeleni. 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Pod statusem předsedy vlády se objevily stovky poznámek, mezi nimiž nechyběla ta od pražského primátora. Zdeněk Hřib ironicky okomentoval Babišův příspěvek a odkázal na svou iniciativu Zastromuj Prahu. K tomu zveřejnil záznam, jak sazí stromy na Petříně. „Koukám, že naše výsadba nových stromů na Petříně nese své ovoce,” poznamenal šéf pražského magistrátu.Jenže se ukázalo, že Hřibův „zásah” sledující pobavil. „A tak, dokud to nebudete vysazovat doprostřed silnice na magistrále, tak dobrý...“ napsal Arnošt Kobylka.„Tak hlavně, abychom si nenechali zlikvidovat parčíky: Anenskej trojúhelník, u synagogy v Pařížský, u Anežky a taky unikátní Trojskou kotlinu, kam už se developeři hrnou,“ upozornil Marek Gothard.Několik lidí položilo primátorovi své otázky.„To jsou ty stromy, co zchladí rozpálené ulice v centru města?“ dotazuje se Dáša Suková.„Co okruh hříbku?“ zajímá se Radeg Bouška.Je nutné podotknout, že četní sledující adresovali vtipné komentáře i premiérovi, v nichž často předsedu vlády nelitovali.„Ale mám obavu, že Ruzyně je jiným směrem,“ vyslovil se Daniel Mel Kopecký.„Výhled z vazební věznice Pankrác bude ještě zajímavější,“ žertuje Filip Hasík.„Pozor na ta okna na Hradčanech, pokaždé pod nimi nemusí být hnojiště...“ varuje Ivan Kunetka.„V klidu. Někteří psychopati nemají asi okno tak závidí...“ podpořil politika Igor Michálek.Dříve média upozornila na to, že se příspěvek pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) na sociálních sítích, kterým chtěl demonstrovat prospěšnost stromů při snižování teploty v ulicích, minul účinkem.Lidé si všimli nešikovného způsobu, jakým ji primátor propaguje. Za paradox byl označen způsob, na jakých ulicích Hřib prospěšnost stromů demonstroval.Server Novinky upozornil na to, že Alejovým stromořadím je příjemně zastíněná Lužická ulice v Praze 2, v jejímž čele stojí zástupkyně opoziční ODS Jana Černochová. Na druhou stranu z publikace vyplývá, že holá a údajně rozpálená je na obrázku ulice Františka Křížka na Letné v Praze 7, kde je starostou jeho koaliční partner Jan Čižinský.

