Burešová okouzlila ve žlutých minišatech. Přesně takto jsem potřebovala dobít energii, vzkazuje

„Opouštím svou milovanou domovinu a vracím se zpět do hlavního města. Je mi smutno. Ty dva dny volna se svými milovanými a dva dny s drahými fanoušky byly neskutečně kouzelné a já přesně takto dobít energii potřebovala. Jen kéž by to volno šlo prodloužit o trochu déle,“ napsala nejprve Eva na sociální síti.