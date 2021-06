https://cz.sputniknews.com/20210622/cesko-ma-pry-sveho-floyda-romove-chteji-protestovat-kvuli-smrti-narkomana-nazor-14917068.html

Česko má prý svého Floyda. Romové chtějí protestovat kvůli smrti narkomana. Názor

Neziskovky se dočkaly. Prý tu máme českého George Floyda. Se vším všudy. Bohužel i se smrtelným koncem. Má to mít na svědomí policie, ta poukazuje na drogy... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

O co jde? Na sociálních sítích se objevilo amatérské video z policejního zásahu. Je z něj patrné, že se muž vzpíral a křičel a policisté proti němu použili donucovací prostředky. Podle serveru Romea.cz zasahující policista několik minut klečel zadrženému Romovi na krku. Policisté použili donucovací prostředky a přivolali podle mluvčího sanitku. „V sanitce následně zkolaboval a i přes resuscitaci se nepodařilo obnovit jeho životní funkce,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.Romea uvedla, že ředitel organizace Khamoro Emil Voráč vyzval k protestu proti policejnímu násilí. Někteří mužovu smrt přirovnávají ke smrti černocha George Floyda, uvedla Romea.„Nikdo z nás, a ani policejní složky nemají právo na nepřiměřený zásah, kterým záhy přijde člověk o život, ano člověk, byť může být drogově závislý, nebo jinak negativně patologicky mající sklony. Neměli by mít občané jistotu v profesionalitě přiměřeného zákroku právě policejních složek? Zvedněme už konečně hlavy a aspoň v takových situacích se spojme," vyřkl Voráč.A tady to začíná být ostré. Všichni víme, co se stalo po Floydově smrti v USA. Vypukly násilnosti a hnutí BLM začalo ovlivňovat americkou politiku. V Americe se začal projevovat rasismus naruby.Bude aktivisty zajímat, že podle soudní pitvy je souvislost úmrtí s policejním zákrokem vyloučena? Budou neziskovky, které volají do útoku, brát v úvahu video zveřejněné policií, na kterém narkoman před zadržením a zkolabováním ničí soukromý majetek?Má to ještě jeden háček. Nebezpečně ostrý háček. Aféra s českým Floydem se začíná roztáčet několik měsíců před volbami. A asi jako v USA bude platit, že kdo nejhlasitěji odsoudí rasismus, dostane víc hlasů. O případu českého Floyda Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.„S Floydem to má jen jednu společnou věc a to, že oba byli feťáci (pitva George Floyda ukázala, že v těle měl syntetický opioid fentanyl, metamfetamin a konopí – pozn. red.). Žijeme v šílené době, bráníme feťáky a kriminálníky a děláme z nich mučedníky nebo hvězdy. Kdyby těm, co kritizují neúměrnost zásahu, zabil pod vlivem drog třeba dítě, asi by mluvili jinak a hřímali, proč policie tvrdě nezasáhla," říká rozhodně politička.Ředitel organizace Khamoro Emil Voráč vyzval k uspořádání protestu proti policejnímu násilí. Je opravdu situace s násilím policie proti Romům tak horká, jak se to snaží podávat neziskovky? „Neznám žádný případ, kdy by Romové byli diskriminováni naší policií. Slovo rasismus a diskriminace je zneužíváno. Pokud je páchán trestný čin, tak policie nebere ohled na barvu pleti nebo národnost. Lidé pod vlivem drog ztrácí nad sebou kontrolu, jsou agresivnější a mají jinou míru odolnosti bolesti, proto je někdy takovou osobu problematičtější zpacifikovat," říká paní Maříková.Nemůže se v Česku vyhrotit situace jako v USA. Taky máme před volbami.

