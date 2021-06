https://cz.sputniknews.com/20210622/cesti-hokejiste-s-anglicany-prohrali-01-do-osmifinale-i-presto-postupuji-14925810.html

Čeští fotbalisté s Angličany prohráli 0:1. Do osmifinále i přesto postupují

Čeští fotbalisté s Angličany prohráli 0:1. Do osmifinále i přesto postupují

Čeští fotbalisté měli již před začátkem zápasu s Anglií jistý postup do osmifinále na mistrovství Evropy. Dnes je čekal poslední zápas skupiny D, který však... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Angličané dali ve 12. minutě první gól v zápase, kdy skóroval Grealish. Další branka v zápase již nepadla. Nutno však podotknout, že již do samotného zápasu šel český tým s tím, že má postup do osmifinále jistý a nic se tudíž nezměnilo ani po prohře s Anglií.Čeští reprezentanti na turnaji porazili v prvním zápase Skotsko se skóre 2:0, přičemž oba góly dal Patrik Schick, který skóroval i v zápase s Chorvatskem, který však nakonec skončil remízou 1:1. Angličané porazili chorvatský tým 1:0 a se Skotskem skončilo utkání remízou 0:0. EURO 2020Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 odstartovalo v pátek 11. června v Římě zahajovacím utkáním skupiny A mezi domácí Itálií a Tureckem, které skončilo se skóre 3:0 pro Itálii. Český tým hrál zápas 14. června se Skotskem (2:0), 18. června s Chorvatskem (1:1) a dnes s Anglií. Co se týče našich sousedů, Slovenska, pak to hrálo 14. června s Polskem, se kterým vyhrálo 2:1. Naopak se Švédskem prohrálo 1:0. Zítra je čeká poslední zápas se Španělskem. Slovenským fotbalovým reprezentantům stačí před závěrečným utkáním ve skupině E ME 2020 na postup do osmifinále bod. Ve středu od 18:00 o něj budou hrát na půdě favorizovaného Španělska na stadionu La Cartuja v Seville. Pokud zvítězí a Švédové v souběžně hraném petrohradském zápase nezdolají Poláky, obsadí Slováci v tabulce první místo.

