https://cz.sputniknews.com/20210622/dle-doporuceni-vyboru-snemovna-nejspis-vyda-volneho-k-trestnimu-stihani-14922108.html

Dle doporučení výboru. Sněmovna nejspíš vydá Volného k trestnímu stíhání

ČTK informuje o tom, že s velkou pravděpodobností Sněmovna vydá nezařazeného poslance Lubomíra Volného (Volný blok) k trestnímu stíhání. Rozhodnutí může být... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Policie podezírá politika z šíření poplašné zprávy kvůli příspěvku na sociální síti o léku ivermektin.Samotný Volný před novináři neskrývá, že chce být vydán.„Chci, aby všechna pravdivá data o ivermektinu zazněla ve veřejném prostoru v průběhu mé obhajoby u soudu,“ uvedl nezařazený poslanec. Dodal, že si stojí za tím, že co napsal, je pravda.K možnému rozhodnutí dojde kvůli tomu, že Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dnes doporučil plénu, aby policejní žádosti vyhovělo. Informoval o tom předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM).Připomeňme, že Volný propagoval ivermektin k léčbě covidu-19. Ve svém statusu v době nouzového stavu uváděl, že se chystá spiknutí, jehož cílem je diskreditace léku prostřednictvím zabití pacientů.„Podle mých informací se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat,“ napsal na sociální síti.V souvislosti s tímto postem Policie ČR v březnu na Twitteru uvedla, že si pisatele předvolá k podání vysvětlení.„Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje některý z vyjmenovaných trestných činů, včetně vraždy, a tento čin nepřekazí nebo neoznámí, může se sám dopustit trestného činu. Pokud tyto informace nemá a pouze je šíří, platí totéž. Pisatele předvoláváme k podání vysvětlení,“ napsala Policie ČR.Podotýká se, že členové výboru dnes k věci vyslechli vyšetřovatele, státní zástupkyni i Volného, předtím členům výboru byla poskytnuta možnost se seznámit s policejním spisem k případu.Připomíná se, že ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum a v Česku není registrovaný. Státní ústav pro kontrolu léčiv dříve uvedl, že nedisponuje k tomuto léku dostatkem informací na to, aby mohl doporučit přípravek k léčbě covidu-19. Poznamenává se, že lék zkoušela k léčbě pacientů s covidem nemocnice u svaté Anny v Brně.Volný a jeho kauzyPřipomeňme, že tohle není jediný přešlap, kterého se Volný dopustil. Již dříve museli policisté řešit jeho lednovou potyčku ve Sněmovně. Tehdy totiž poslanec rozpoutal konflikt při schůzi k prodloužení nouzového stavu. Došlo ke strkanici u pultu předsedajícího, kterou se policie zabývala pro podezření z výtržnictví. Následně byla věc předána k přestupkovému řízení, přičemž mandátový a imunitní výbor Volnému nakonec uložil pokutu (90 800 Kč).Volný se mimo jiné proslavil i tím, že byl nejednou předsedou Sněmovny vykázán z jednacího sálu, protože odmítl nosit ochranu úst a nosu.V březnu se zase Volný stal středem pozornosti, když se na sociální síti věnoval myšlence, proč nákladní letadlo společnosti DHL zdánlivě bezcílně kroužilo nad Brnem. Hovořilo se totiž o tom, že mohlo plnit nějaký úkol, například rozsévání koronaviru.„To, že je covid uměle vytvořenou biologickou zbraní, to už víme od nositele Nobelovy ceny za izolaci viru HIV pan Luca Montagniera, a nositelky ceny české Mensy paní Pekové (Soni Pekové, pozn. red.). Další otázka zní, rozšiřuje někdo tuto biologickou zbraň úmyslně?“ napsal tehdy Volný.A i když poslanec ve svém příspěvku naznačil, že jen prosí o potvrzení nebo vyvrácení informace o účelu specifické letové dráhy společnosti DHL, uniknout následným obviněním z dezinformace se mu nepodařilo.

