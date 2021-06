https://cz.sputniknews.com/20210622/evropska-komise-prozradila-kolik-investovala-do-vakcin-proti-covidu-19-14920584.html

Evropská komise prozradila, kolik investovala do vakcín proti covidu-19

Evropská komise a země EU společně investovaly 2,9 miliardy eur na vývoj a nákup vakcín proti covidu-19. Na brífinku v Bruselu to uvedl mluvčí komise Stefan de... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov investice Evropské komise směřovaly do všech výrobních zařízení, s nimiž uzavřela EK smlouvy na předobjednávku vakcín. Mluvčí dále uvedl, že na oplátku za investice společnosti rezervovaly určitý počet dávek pro členské státy Evropské unie. Zmiňme, že Evropská komise v úterý schválila ve třetím kvartálu letošního roku a v roce 2022 dodávku dalších 150 milionů dávek vakcíny od společnosti Moderna.Jedná se o preventivní opatření, které má zaručit připravenost k jakémukoliv scénáři vývoje situace.Od roku 2020 EK uzavřela smlouvy s různými společnostmi pro účely vytvoření portfolia vakcín proti covidu-19, které si po jejich vytvoření a schválení mohou zakoupit členské země. Toto portfolio předobjednaných vakcín představuje zhruba 4,4 miliardy dávek. Zatím ještě nejsou všechny preparáty na trhu Evropské unie.Připomeňme, že v současnosti jsou v Evropské unii k použití schváleny čtyři vakcíny: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Společnost Pfizer má také k dispozici schválenou vakcínu pro očkování dětí ve věku od 12 do 16 let. Očekává se, že vakcína pro děti od 12 do 17 let od společnosti Moderna bude schválena v červenci.Ještě další čtyři vakcíny procházejí proceduru postupného přezkumu v Evropské agentuře pro léčivé přípravky – CureVac, NovaVax, Sinovac a Sputnik V.

