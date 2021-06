https://cz.sputniknews.com/20210622/hamacek-zareagoval-na-incident-s-ceskym-floydem-zasahujici-policiste-maji-mou-plnou-podporu-14915918.html

Hamáček zareagoval na incident s „českým Floydem“: Zasahující policisté mají mou plnou podporu

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček a další politici zareagovali na případ mladého Roma, ke kterému došlo v Teplicích. Ten zemřel v sanitce po zákroku...

„Zasahující policisté mají mou plnou podporu. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa,“ uvedl Hamáček. Zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek si myslí, že závěry jsou předčasné a vyzval, aby se počkalo na výsledky šetření.„Policista, který jde zasahovat proti agresivnímu zdrogovanému magorovi, riskuje zdraví i život. Jistě, je to jeho práce a nesmí překročit zákon. V takovou chvíli za nás ale nasazuje svůj krk. My bychom zase měli být zdrženliví v předčasných odsudcích a počkat na výsledek šetření,“ stojí v příspěvku Kalouska.Podobný názor vyjádřil Jaroslav Foldyna, který od loňského roku patří křídlu SPD.Lakonickou poznámku zveřejnil poslanec ODS George Haidar.„Tak co. Budeme mít u nás mutaci RLM?“ dotazuje se.V dalším statusu politik podpořil české policisty.„Stojím 100 % za prací naší policie,“ napsal. Policie ČR na svém Twitteru zveřejnila video, v němž je vidět, co předcházelo zákroku policistů, kteří dorazili na oznámení občanů. Připomeňme, že zpravodajský server Romea.cz, který poskytuje informace o dění v romském světě a je v současné době nejnavštěvovanějším romským zpravodajským serverem v České republice, napsal o případu smrti jednoho Roma, k němuž došlo v Teplicích.Na incident médium upozornilo jak na svém webu, tak i na twitterovém profilu.Portál poznamenal, že na sociálních sítích se mezi Romy masivně šíří video z Teplic, kde po zásahu policie zemřel mladý muž.Někteří lidé smrt muže romského původu přirovnávají ke smrti černocha George Floyda.Porovnání s kauzou Floyda vzniklo kvůli tomu, že v Teplicích jeden ze zasahujících policistů klečel několik minut Romovi na krku.Později Rom zemřel v sanitce. Policisté popírali, že by smrt zavinil policejní zákrok. Podle jejich slov se příčinou smrti stala příliš vysoká dávka drogy, kterou měl užít.Později výsledky soudní pitvy zmíněného Roma, který zemřel při převozu do nemocnice v Teplicích, vyloučily souvislost úmrtí se zákrokem policistů, který předcházel zadržení muže.„Podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady a při pitvě byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek ve vyjádření k incidentu.

