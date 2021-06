https://cz.sputniknews.com/20210622/hvezda-serialu-pratele-bojuje-s-rakovinou-14919997.html

Hvězda seriálu Přátelé bojuje s rakovinou

Hvězda seriálu Přátelé bojuje s rakovinou

Herec James Michael Tyler, který se v seriálu Přátelé představil v roli manažera kavárny Central Perk Ghunter, bojuje s rakovinou.

Přátelé herce prozradili, že hvězdě seriálu byla diagnostikována rakovina prostaty a on teď podstupuje chemoterapii.Sám herec diagnózu přiznal v pondělí v pořadu Today a uvedl, že o diagnóze se dozvěděl, když mu bylo 56 let. Léčí se poslední tři roky.Herec se proslavil zejména svojí rolí sarkastického bosse Rachel, manažera kavárny Central Gunthera. Hrál ve všech deseti řadách seriálu.Rakovina byla diagnostikována během rutinního preventivního vyšetření. Zpočátku byl herec léčen hormonální terapií, která podle jeho slov velice dobře zabírala během prvního roku léčby. Pak ale rakovina začala mutovat během pandemie a napadla jeho páteř, podle všeho to skončí ochrnutím.Herec se přiznal, že objevil svoji diagnózu velice pozdě, pro něj to už asi skončí tragicky, ale byl by rád, kdyby už nikdo nemusel projít tím, čím si prošel on.„Mým cílem v tomhle roce bylo dožít se mých 59. narozenin. To se stalo. Teď je mým cílem zachránit alespoň jeden život,“ řekl herec.Přátelé: ZnovushledáníNa platformě HBO Max nedávno vyšla speciální epizoda Přátelé. Znovushledání. Poprvé po mnoha letech se na stejné platformě shromáždili herci legendárního televizního seriálu 90. let.Zvěsti o shledání se šíří už dlouho. Kvůli pandemii však bylo místo nové série o tom, jak zralí hrdinové žijí, rozhodnuto o udělání samostatného programu. V něm si umělci a speciálně pozvané celebrity libují v nostalgii po tom, jak se natáčel seriál Přátelé a jaké místo zaujímají v našich srdcích.

