Kardinál Duka půjde kvůli nevkusným brněnským hrám k Ústavnímu soudu

Kvůli uvedení dvou provokativních her v brněnských divadlech budou kardinál Dominik Duka s právníkem Ronaldem Němcem dělat další právní kroky. Tentokrát se... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu, který odmítl požadavek na omluvu za hry Prokletí a Naše násilí a vaše násilí, podají ústavní stížnost, sdělil Němec českým médiím.„Poté, co média informovala, že Nejvyšší soud ČR dovolání zamítl, oba dva žalobci (Duka, Němec – red.) obdrželi desítky e-mailů a telefonátů s prosbou, jim neznámých lidí, aby pokračovali v ochraně hodnot českého národa. Žalobci respektují stanovisko soudů, ale nesouhlasí s nimi. Proto se obrátí na Ústavní soud,“ cituje jeho slova Česká televize.Divadelní představení Naše násilí a vaše násilí například obsahuje scénu, kdy Ježíš slézá z kříže a znásilňuje muslimku. Ve hře Prokletí je k vidění scéna s náznakem orálního sexu na soše papeže Jana Pavla II. Hry vyvolaly pobouření i při svém uvedení v Polsku a Chorvatsku.Brněnské soudy, k nimž se případ dostal, ve svých rozhodnutích zmiňovaly svobodu slova a uměleckého projevu. Dále že obě představení nastolovala témata velké společenské závažnosti, jimiž podle názoru soudu jsou sexuální násilí páchané katolickými kněžími, včetně přístupu při jejich řešení, dále civilizační střet mezi křesťanstvím a islámem.Duka s Němcem se mezitím obrátili i na Nejvyšší soud, který jejich dovolání nevyhověl v průběhu letošního května. Podle názoru Nejvyššího soudu nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání. Právní řád totiž, jak uvedl soud, zaručuje jak svobodnou volbu náboženství a právo nebýt kvůli tomu vystaven urážkám, tak právo na svobodu projevu, jenž se vztahuje také na šokující či znepokojující myšlenky. Při střetu obou práv je zapotřebí určit, které za daných okolností převáží. Toto rozhodnutí soudy nižší instance podle Nejvyššího soudu provedly správně.Dominik DukaKardinál Dominik Duka se v průběhu posledních dní ocitl ve středu pozornosti médií kvůli tomu, že byl údajným figurantem v případu sexuálního zneužívání v církvi, kdy se na něho na začátku 90. let měla obrátit oběť o pomoc. Duka své pochybení v tomto případě odmítá. Na jeho stranu se postavil i Ústavní soud.Duka nicméně ve své reakci na chování médií uvedl, že je proti němu vedena kampaň a snaží se ho poškodit. V této souvislosti poukázal na chování portálu Seznam Zprávy a jeho šéfredaktora Jiřího Kubíka.

