Které potraviny jsou neslučitelné s tvarohem?

Pavel Isanbajev, odborník na hubnutí z kliniky Bormental v Čeljabinsku, Sputniku prozradil, se kterými potravinami je užitečné míchat tvaroh a se kterými... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

„Tvaroh se dá konzumovat se kterýmikoli potravinami. Velké množství bílkoviny však vyvolá prudkou inzulínovou reakci (pozn. inzulín je hormon, který reguluje metabolismus sacharidů). Znamená to, že tělo rychleji tráví výživné látky. Přidání tuku do bílkoviny snižuje inzulínovou reakci (pozn. proto je tvaroh tučnosti 9 % nebo tvaroh se smetanou zdravější než odtučněný). Ti, kdo mají problémy se zvýšeným cukrem, nemají konzumovat tvaroh s jednoduchými sacharidy, například zavařeninou, medem, přezrálými banány,“ řekl Pavel Isanbajev. Odborník má za to, že lepší je dát do tvarohu zeleninu, papriku anebo si koupit tučnější tvaroh, aspoň pětiprocentní. Ještě jedna zdravá varianta spočívá v tom, že si dáte před tvarohem porci zeleniny, třeba kapusty, zelí, petržele, kopru, apod. Vláknina sníží inzulínovou reakcí.S čím není dobré konzumovat masoEndokrinoložka a dietoložka Tatiana Bočarovová dříve Sputniku prozradila, se kterými potravinami nebude maso zdravé. Lékařka doporučila zapíjet maso sklenicí citrusové šťávy nebo vody než kávou nebo čajem. Polyfenol tanin obsažený v těchto nápojích také sníží trávení železa.„Maso se rovněž špatněji tráví se škrobovitými potravinami, chlebem, bramborami, kukuřicí, špagetami. Je to přípustné spojení, ale mají se mu vyhýbat lidé, kteří mají sklon k nadváze. Pacienti s nadváhou mají raději konzumovat maso se zeleninou,“ dodala.

