Leoš Mareš a Pavol Habera vzali do poroty Superstar ještě jednu parťačku

Nedávno se fanoušci Česko Slovenské Superstar dověděli, že do křesel porotců usedne stejná sestava, kterou viděli diváci již loni. Porotcovská sestava se ale... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Nedávno portál superstar.markiza.sk zveřejnil jména staronových porotců další série Česko Slovenské Superstar. K moderátorovi Leošovi Marešovi se připojí slovenský zpěvák Pavol Habera, zpěvačka Monika Bagárová, herečka Patricie Pagáčová a slovenský hudebník Marián Čekovský.Vypadá to ale tak, že porotci vzali do party ještě jednoho prcka. Leoš Mareš sdílel na svém instagramovém účtu fotografii, na které je on, Palo Habera a nejmenší porotkyně, čerstvě narozená dcera Patrície Pagáčové Bibiana.Z fotografie je zřejmé, že superstárovští strejdové mají z malé holčičky opravdu velkou radost, čehož si povšimli i sledující.„Jak se oba mile kření,“ poznamenává další.„Leoš, ten rozněžněný výraz,“ upozorňuje další.„Muži s miminkem jsou k sežrání vždy,“ míní uživatelka.Bez povšimnutí však nezůstal ani nestárnoucí Palo Habera. Spousta uživatelek totiž poznamenala, že mu to pořád ještě sluší.„Jak to Palovi sluší,“ poznamenává sledující.„Palo je pořád fešák,“ míní další.No, a Leošovi pochválili alespoň sako.„Ty jo, Leoši, krásný sako,“ napsal jeden z uživatelů.SuperstarČesko Slovenská SuperStar je interaktivní hudební soutěž s prvky reality show, kterou vytvořil Simon Fuller a v roce 2009 se poprvé objevila na českých a slovenských televizích. V Česku i na Slovensku byly odděleně odvysílány již 3 ročníky této soutěže, nicméně v roce 2009 došlo ke sloučení těchto verzí kvůli snížení nákladů a zvýšení atraktivity pro diváky.

