Matovič: Slovensko pravděpodobně dostane výrazně méně peněz z programu obnovy

Úřadující slovenský ministr financí, bývalý premiér země Igor Matovič avizoval, že zemi se podařilo překonat koronavirovou krizi v lepší kondici ve srovnání s... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Ve facebookovém příspěvku „900-milionový trest za úspěch“ Igor Matovič osvětlil, proč je možné, že Slovensko nakonec dostane z evropského fondu obnovy méně, než bylo původně deklarováno.„Dnes (včera 21. 6. – red.) nám Evropská komise slavnostně oznámila, že nám schválila Plán obnovy v hodnotě 6,3 miliardy euro. Nuže, s pravděpodobností hraničící s jistotou to bude výrazně méně – dnešní propočty hovoří o výpadku přibližně 900 milionů (euro – red.),“ uvedl Matovič na svých sociálních sítích.Podle jeho slov je důvodem skutečnost, že slovenská ekonomika poklesla během koronakrize mnohem méně než se očekávalo, respektive méně ve srovnání s průměrem EU. „Důvod – pokles slovenské ekonomiky v minulém roce byl výrazně nižší než v průměrné zemi EU. Jinak řečeno – naše pomoc ekonomice zabrala lépe než v jiných zemích EU, víc se jí tím pádem dařilo… a proto dostaneme přes plán obnovy pomoc z EU menší,“ uzavřel svůj předpoklad Igor Matovič na Facebooku.Návštěva předsedkyně EKPředsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera navštívila Slovensko, aby oznámila, že Plán obnovy této země byl schválen. „Dnes (včera – red.) paní předsedkyně Evropské komise přichází, aby nám oznámila, že náš plán byl schválen,“ konstatoval předseda vlády Eduard Heger v pořadu Expres Braňo Závodský živě s tím, že je to velký den. Podle jeho slov plán obnovy posune zemi kupředu.Program návštěvy Slovenska předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové zahrnoval předání Hegerovi hodnocení Plánu obnovy a odolnosti Slovenska. V rámci návštěvy Bratislavy byla ve vědeckém parku Univerzity Komenského naplánována prezentace úspěšných slovenských firem, které se zaměřují na nové a zelené technologie.Plán obnovy slovenské vlády počítá s reformami a investicemi, které SR chce realizovat pomocí Mechanismu na podporu obnovy a odolnosti, zaměřeného na to, aby se EU dostala ze současné koronakrize silnější a prošla zelenou a digitální transformací. Podle unijních pravidel musí nejméně 37 % financí směřovat na omezení emisí skleníkových plynů nebo klimatickou adaptaci.

