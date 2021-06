Na Slovensku se místním naskytl hrůzostrašný pohled. Louky jsou posety mrtvými krávami

„Pachatel měl ráno přivést pitnou vodu hovězímu dobytku, který se pásl na loukách. Navzdory tomu, že v cisterně předtím vezl močovinu a tuto měl pouze jedenkrát opláchnout, nabral do ní vodu z místního potoku. Tuto vodu měl následně nalít dobytku do napajedla. Ten ji vypil, přičemž v krátkém čase na to došlo k úhynu 67 kusů hovězího dobytku,“ napsala policie.