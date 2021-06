https://cz.sputniknews.com/20210622/ne-tlusty-ale-nadherny-jak-pomoci-domacimu-mazlickovi-v-boji-proti-nadmerne-hmotnosti-14913152.html

Ne tlustý, ale nádherný: Jak pomoci domácímu mazlíčkovi v boji proti nadměrné hmotnosti?

Změny metabolických procesů v těle zvířete v kombinaci s chováním majitele často vedou k výskytu nadváhy. Mezinárodní veterinární asociace malých zvířat... 22.06.2021

Děkan Fakulty bioinženýrství a veterinární medicíny Státní Donské technické univerzity, doktor biologických věd, profesor Alexej Jermakov promluvil o zvláštnostech obezity a boji proti ní.Přibývání na váze může mít mnoho zdravotních účinků: obezita hraje klíčovou roli ve vývoji široké škály onemocnění a může zhoršit již existující onemocnění.Kočky s nadváhou, jak poznamenal odborník, mají vyšší riziko vzniku onemocnění dolních močových cest. Nadváha může také přispět ke stavu nadměrné stimulace imunitního systému, který poškozuje normální imunitní funkci.Stojí také za to zvážení zvířete: optimální tělesná hmotnost dospělé kočky je 3,5-5,5 kg. Některá plemena však mají normální hmotnost, která tyto parametry překračuje. Například Mainská mývalí kočka může vážit 10 kg.Příčiny obezityObezita pochází z nerovnováhy mezi spotřebou energie a obdrženou energií: v důsledku nedostatečné aktivity zvířete, stejně jako kvůli chybám v krmení - vysoce kalorickým potravinám, pochoutkám, které nevyhoví nutričním potřebám koček.Lékařský faktor může přispět k rozvoji sekundární obezity, ke které dochází v důsledku onemocnění nebo léků. Kastrace a sterilizace také způsobují nadváhu.Jak zhubnout?Dietní terapie je důležitou součástí řízení hmotnosti u domácích mazlíčků, řekl odborník.Abyste snížili hmotnost domácích zvířat, musíte jim dát méně kalorického krmiva. Pouhé snížení množství pravidelného krmiva není účinným způsobem, jak zhubnout.Je také nutné pečlivě sledovat velikost porcí: dát kočce množství jídla doporučené na obalu nebo postupovat podle doporučení veterináře a použít kuchyňské váhy k přesnému určení denní dávky.Můžete také pomoci kočce snížit hmotnost tím, že jí poskytnete volný přístup k pitné vodě z různých zdrojů na různých místech domu. To umožní domácímu mazlíčku konzumovat dostatek vody, což bude mít příznivý vliv na trávení.Nejčastěji zvíře tráví veškerý svůj čas v omezeném prostoru, takže je nesmírně důležité zajistit mu dostatečnou aktivitu.Kromě toho musí mít domácí zvíře hračky, se kterými si může hrát, zatímco majitel není doma. Dvě hry denně, každá průměrně dvě minuty - dobrý začátek pro kočku s nadváhou. Frekvence a trvání her může být postupně zvyšována, když se kočka stává pohyblivější, uvedl.

