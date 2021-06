https://cz.sputniknews.com/20210622/nemci-to-necekali-co-se-delo-v-prvnich-hodinach-velke-vlastenecke-valky-14917832.html

„Němci to nečekali.“ Co se dělo v prvních hodinách Velké vlastenecké války

2021-06-22T16:28+0200

2021-06-22T16:28+0200

2021-06-22T16:28+0200

názory

2. světová válka

sssr

rusko

První ránaAbychom zhodnotili rozsah katastrofy, kterou zažil obranný systém Sovětského svazu v oněch červnových dnech, musíme se obrátit na suchopárnou statistiku. Wehrmacht zahájil ofenzívu třemi hlavními směry. U Běloruska byla soustředěna skupina armád Střed – Němci tam přesunuli téměř 650 tisíc lidí, 800 tanků, 12,5 tisíce děl a minometů a kolem 1,7 tisíce letadel.Sovětská Západní fronta, která tento úsek bránila, si nezadala před nepřítelem v počtu vojenského personálu a techniky, v počtu tanků ho dokonce předstihovala, v prvním sledu sovětského seskupení však bylo pouhých 13 střeleckých divizí, zatímco Němci jich měli 28.Ve skupině armád Jih bylo 730 tisíc vojáků, 800 tanků, asi deset tisíc děl a minometů a skoro 800 letadel. Zadržet nápor se nepodařilo. Už do večera 22. června pronikly předsunuté hitlerovské jednotky do hloubky až 20 kilometrů.Vojska skupiny armád Sever - 655 tisíc vojáků a důstojníků – prorazila dost rychle široké trhliny v obraně Severozápadní fronty. Rudá armáda utrpěla velké ztráty na lidech a technice. A protiútoky nebyly úspěšné. V průběhu 24 hodin pronikly německé útvary na území SSSR do hloubky až 60 kilometrů.Situace byla komplikována tím, že Němci zaútočili prakticky podél celé hranice – od Barentsova až do Černého moře. Vpádu předcházela mohutná dělostřelecká příprava – tisíce děl a minometů ostřelovaly nejdůležitější objekty, stovky bombardérů shodily pumy na vojenské základny, velká města a průmyslová střediska.Snad nejničivější ránu zasadily síly Luftwaffe sovětskému letectvu. Doslova v průběhu několika hodin přišla Rudá armáda o 1 200 letadel dislokovaných v pohraničních oblastech – většina z nich byla zničena na zemi, aniž by stačila vzlétnout. Desítky letišť byly úplně zničeny.Fatální chybyPodle hodnocení historiků k tragickým porážkám v létě roku 1941 vedly hrubé chyby vojenského a politického vedení země, které nepřipravilo ozbrojené síly na vpád, a to nehledě na dostatek informace o brzké agresi.Třeba večer 21. června rozvědka Pobaltského zvláštního vojenského okruhu hlásila, že Němci ukončili výstavbu mostů přes řeku Němen, evakuovali místní obyvatelstvo a odstranili drátěné zátarasy a že je slyšet hluk motorů těžké techniky v blízkosti hranice.Nicméně sovětské velení váhalo. A rozhodnutí o uvedení vojsk do úplné bojové pohotovosti, jejich rozptýlení, maskování techniky, letišť a významných objektů infrastruktury bylo štábům oznámeno příliš pozdě.„Naši rozvědčíci udělali vše možné, aby se informace o brzkém německém vpádu dostávala k sovětskému vedení,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik vědecký vedoucí Ruské vojenské historické společnosti Michail Mjagkov. „Chybělo ale přesné datum, zprávy přicházely již od začátku května. Hitler několikrát přesunul termín, musel odročit útok na SSSR mj. i kvůli Balkánskému tažení,“ dodal.Další příčinou katastrofy Rudé armády v prvních hodinách a dnech války byla nedostatečná příprava velitelů a vojenského personálu a také technické zaostávání SSSR za Německem.„Rudá armáda byla v té době v etapě rozsáhlé rekonstrukce,“ vysvětluje historik. „Mnohé vzorky vojenské techniky ze začátku 30. let, jako jsou tanky BT, T-26 a letadla I-16, už morálně zastaraly. Ano, objevily se nové tanky T-34 a KV, raketomety Kaťuša, bylo jich ale ještě málo. Po 1. září roku 1939 se zvýšil početní stav armády z dvou milionů lidí na pět. Prostě jsme nestačili naučit ani velitele, ani vojenský personál,“ uvedl historik.Navíc nebyla ukončena výstavba opevněných prostorů na nových hranicích po zapojení Západní Ukrajiny a Západního Běloruska do složení SSSR. Takzvaná Molotovova linie zůstala nedostavěná, mnohá trvalá palebná ohniska byla prázdná.Nezlomený odporA stejně wehrmacht nemohl snadno překročit hranici SSSR – každá pohraniční hlídka a každá vojenská jednotka bojovala do posledního dechu, Němci musely čekat na posily, aby jejich odpor zlomili.Výrazným příkladem jsou urputné boje v okolí pohraničního Přemyšle. Bránila ho 99. střelecká divize Západního vojenského okruhu. Nenadálým útokem se Němci města zmocnili, už příští den je ale rudoarmějci zatlačili. Kvůli tomu přecházel Přemyšl třikrát z rukou do rukou.Sovětští vojáci nejen udrželi hranici, ale i donutili německá vojska k ústupu nehledě na jejich mnohonásobnou převahu v lidech a technice. Během jednoho týdne ztratili hitlerovci asi čtyři tisíce lidí. Divize dostala rozkaz opustit pozice a ustoupit teprve po vydání Lvovu.Hrdinsky se bránila základna Baltského loďstva – lotyšská Liepaja. Němci počítali s tím, že se jí zmocní za jeden den. Nepočetná posádka však za pomoci civilního obyvatelstva odrážela jejich útoky po celý týden a způsobila nepříteli značné ztráty.Na jižní frontě sovětská vojska sama přecházela do protiútoků, obsazovala nástupiště, přeskupovala se a obnovovala svou bojeschopnost. A první vzdušné boje ukázaly převahu sovětských pilotů.„Němci utrpěli největší ztráty letectva za celý rok 1941 právě 22. června – naši piloti sestřelili tehdy 72 letounů, přičemž mnohé z nich taranem,“ podotýká Mjagkov. „Porážky Rudé armády na samém začátku Velké vlastenecké války byly základním kamenem konečného vítězství. Nebýt tak urputných obranných bojů, nestačila by vojska druhého strategického sledu přistoupit k řekám Západní Dvina a Dněpr. Byl tím získán čas pro přísun hlavních sil, výstavbu nové obranné linie, evakuaci obyvatelstva a průmyslu,“ dodal.Plán Barbarossa předpokládal rozdrcení sovětských vojsk v bojích na hranici a likvidaci hlavních sil ještě před linií Západní Dvina – Dněpr. Dále hodlal Hitler postupovat na Leningrad, Kyjev a Moskvu, a na jižním křídle přistoupit ke Kavkazu. A celá vojenská kampaň měla být ukončena během tří až čtyř měsíců, před příchodem zimy.Blesková válka ale ztroskotala, hned v prvních dnech ztratili hitlerovci přes 90 tisíc vojáků a důstojníků na mrtvých, zraněných a nezvěstných. A válka se protáhla na dlouhé čtyři roky a skončila jinak, než si přál Hitler.

sssr

rusko

2021

Nikolaj Protopopov

Nikolaj Protopopov

