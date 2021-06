https://cz.sputniknews.com/20210622/nesvar-kolem-blm-v-cr-fencl-o-floydovskem-mucednickem-algoritmu-a-svobode-slova-14922516.html

Nesvár kolem BLM v ČR. Fencl o Floydovském mučednickém algoritmu a svobodě slova

Nesvár kolem BLM v ČR. Fencl o Floydovském mučednickém algoritmu a svobodě slova

Odhalení sochy George Floyda v USA, jehož smrt vyvolala masové protesty, upoutala pozornost českých médií. Britský novinář upozornil na nepřípustný v... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-22T18:05+0200

2021-06-22T18:05+0200

2021-06-22T18:05+0200

george floyd

blm

názory

evropská unie (eu)

svoboda slova

dezinformace

novináři

sociální síť

česká republika

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/14666970_0:36:3069:1762_1920x0_80_0_0_bf12f6fb369bf5c9dc9afc791b1f55ca.jpg

V americkém New Jersey nedávno proběhlo odhalení sochy sedícího Floyda. Této události byl věnován článek na portálu iDNES, jehož autor využil názor některých komentátorů a zpochybnil účel uměleckého díla: „… Vážně si ji zaslouží kriminálník? ptají se lidé.“ Dle slov britského novináře Iana Willoughby žijícího v ČR podobný název zcela není na místě. Další komentátoři Twitteru uvedli, že v jiných „normálních” státech by byl redaktor za tento název okamžitě propouštěn. O tom, zdali podobná kritika je oprávněná, čeho se ve skutečnosti týká, a jak by podobné události měly být reflektovány v médiích, jsme se ptali mediálního experta Jiřího Fencla. V rozhovoru jsme se dotkli i nového postupu Evropské komise pro zacházení s dezinformacemi Code of Practice on Desinformation, který byl schválen koncem května, zejména navržený postup pro omezení reklamy v dezinformačních médích.Pane Fencle, název článku na portálu iDNES sklidil kritiku veřejnosti na sociálních sítích. Proč podle Vás to, co je dosud přijatelné v českém mediálním prostředí, se považuje za hrubé porušení v západoevropských státech? Jedná se v tomto případě o maření svobody slova, nebo o nezbytné nutnosti autocenzury v důsledcích politické korektnosti?Veřejnost západních států byla dlouhodobě uspána pohodlným životem, obklopena technologickým pokrokem. Je navyklá číst noviny nekriticky, protože jela na vítězné vlně a mj. uvěřila na tzv. vědecký pokrok. V západních médiích stále převládá mentalita vyvolenosti a zejména britští zpravodajci jsou v poslední době stavěni před mnohem širší realitu, než kterou po desetiletí vytvářeli, resp. zatemňovali. Přitom přišli o rozum.Článek na iDNESu jen poctivě popisuje, co se kolem jedné bezvýznamné akce rozehrálo za debatu na sociálních sítích. Elitním žurnalistům teď nevoní, že si lidé nemyslí jen to, co jim oni strkají pod nos. Jak by se mělo s tématem George Floyda zacházet v domácích médiích? Měla by podle Vás zaujmout obdobný postoj jako jiní západoevropští zpravodajci?Myslím, že právě iDNES v tomto konkrétním případě ukázal, jak se to má dělat. Prostě popsat, co se odehrálo, včetně reakcí veřejnosti. Fenomén George Floyda a tabu v českých médiích Na sociálních sítích se nově šíří video zadržení mladého Roma u pizzerie v Teplicích. Po zásahu policistů zemřel. Očití svědci tvrdí, že se jednalo o drogově závislého muže, který byl během zásahu pod vlivem omamných látek. Michal Mižigár, student dějin a romské kultury, vyznamenaný v roce 2019 Aspen Institute Central Europe, vidí v události jasnou podobu s případem Floyda. Členové romské komunity volají po protestech proti brutálnímu zacházení policistů a proti násilí. Jaký potenciál má tento incident v českém sociálním prostředí?Loňské zatýkání George Floyda předcházelo mnohaminutové přemlouvání, aby se zatýkaný nevzpíral. Ten toho nedbal a bránil se se značnou vervou, což opravdu evokovalo, že ten člověk není ve zcela střízlivém stavu. Takoví lidé jsou velmi nebezpeční. Americká korporátní reklamou živená média se postavila jednoznačně na stranu rebela. Zcela v rozporu s americkou představou o silné policii. Americká elita se plně otočila proti lidu, který vždycky podporoval svého šerifa.Byl vytvořen floydovský mučednický algoritmus, který neměl a nemá reálný základ. Kolik lidí v posledních letech zemřelo nevinně, a to zejména ve válkách, vedených americkou elitou jako hlavního svalu západní moci? Právě tato antitrumpovská antidemokratická elita rozehrává nesváry. Dokud vydrží dolar a tamní veřejnost.Existuje dnes v českých médiích (s výjimkou otázky romského obyvatelstva) podobná tabuová či rozporuplná témata jako případ George Floyda v USA? Čeho se týkají?Zdaleka nejvíce tabuizované téma je ruská otázka. Rusku je odpírána národní symbolika ve sportu, kam dlouho politika nemohla, Rusku je připisována kdejaká pitomost vymyšlená u Temže a ve členských zemích falešných paktů EU a NATO je oficiální doktrínou antirusismus. Bohužel i vlivem českých úřadů, které z ČR definitivně udělaly onuci západních elit. Kodex boje proti dezinformacímKoncem května Komise pro hodnoty a transparentnost představila upřesněný postup pro zacházení s dezinformacemi Code of Practice on Desinformation (dále CPoD). Návod upřesňuje již v roce 2018 zavedený Code of Practice a apeluje především k online platformám, velkým sociálním sítím Facebook a Twitter, inzerentům reklamy ale také menším hráčům, například Seznam a správcům sítí. Návod by se měl stát plnoprávnou normou v roce 2030.Je tento dokument, stejně jako přesnější definice pojmu „dezinformace“ v online prostředí, nově vznikajícím prizmatem, skrz které se budou posuzovat všechny informace na úrovni národních států a nadnárodních institucí? Lze to chápat jako politický nástroj EU?Evropská unie je nepolitický nedemokratický novotvar. Nemá žádný lid ani armádu. Nemůže nastolovat žádnou agendu. Lov dezinformátorů, fake news a hoaxů je pokus o zakrytí vlastní nedostatečnosti. Evropská unie je mediální šalba, žádné její normy nejsou vymahatelné. To ona je továrnou na dezinformace. Nikdo tam nemá za nic zodpovědnost, zato vysoké odměny – to je definice korupce.V části II A 1 dokumentu CPoD se píše, že signatáři uznávají „ukazatele důvěryhodnosti a informace od organizací zabývajících se ověřováním faktů a nové nezávislé sítě ověřovatelů faktů, jejíž vznik usnadnila Evropská komise, mohou být zdrojem dalších údajů o šiřitelích dezinformací“. Kritéria podle toho stanoví údajně nezávislé instituce. Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o NGO, můžeme hovořit o jejich nezaujatosti a vědecké odbornosti?V posledních letech vidíme, kam dezinformační apartheid vede. Tzv. verifikátoři faktů o konkrétních faktech skoro vůbec nemluví, jen o nálepkách vůči médiím, která nepatří do klubu. Přitom by si do svého štítu měli dát Colina Powella, jak před osmnácti lety na tiskové konferenci mával ampulkou s údajnou chemikálií, kterých je prý plný Irák. Všichni víme, o jak gigantickou blamáž šlo a kolik nevinných životů kvůli této falešné zámince k válce vyhaslo. Kvůli dezinformaci z kruhů kolem amerických antitrumpistů. Proto se nedávno pan Biden tak přilísal právě k Evropské unii.Takže jako vždy půjde o to, vytvořit takovou síť placených „ověřovatelů“, kteří budou pod kontrolou stejných elitních kruhů, jako jsou zpravodajci velkých korporátních médií, jejichž iluzetvorba již byla smrtelně zasažena internetem a infotechnologií. O nějaké odbornosti nemůže být ani řeč. Evropské instituce jsou jako Česká televize. Zprivatizovali si je konkrétní lidé a se svými konkrétními mediálními maskoty a se stejným nutkáním lhát a zakrývat levotu. Mediální gramotnost pro všechnyVýsledkem uplatnění postupů CPoD má být to, že uživatelé by měli možnost posuzovat obsah informací pomocí „indikátorů věrohodnosti zdrojů obsahu, majitelů médií a ověřování identity“. Také by měli snadněji rozpoznat, že v konkrétním sdělení se jedná o politickou reklamu. V čem vidíte plusy a mínusy tohoto kroku?Problém je v tom, že se na tomto už zoufalém pokusu o zadržování nepohodlných informací dohodly stejné firmy podléhající stejné kontrole, které si k oblbování lidí vytvořily někdejší mainstreamová média. Kdo stvořil západní a tím i velké světové noviny, televize a agentury? Nebojácní novináři, kteří zabránili šílencům rozpoutat největší války v dějinách? Ne. Dopadlo to přesně naopak. Umožnili to a mnozí tomu přizvukovali. Uvěřili iluzi, že jsou novináři. Přitom na Západě jsou hrdinové. Jako je pečlivě ignorovaný Julian Assange. Dezinformacím se bude bránit pomocí omezení reklamy nebo placených umístění. Signatáři dokumentu se zavazují, že „zavedou opatření a postupy, jež odstraní reklamní a peněžité pobídky vedoucí k příslušnému chování, jakým je například zkreslování důležitých informací o sobě samém nebo o účelu své činnosti“. Jak tento krok hodnotíte?No to je definice totality. Autoři takových řádků nemají svobodný základ, jsou příliš navyklí pohodlí a neodvislosti a mluví z nich strach ze ztráty pašalíku. Země, kde vznikal kapitalismus jako svobodný trh, navrhují tuto svobodu omezit. Další důkaz naprosté nekompetence.Část II. E. dokumentu uvádí, že signatáři se zavazují k partnerské spolupráci s občanskou společností, orgány státní správy, vzdělávacími institucemi a dalšími zúčastněnými stranami s cílem podporovat úsilí zaměřené na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnost v digitálním prostředí. Jak hodnotíte dosavadní příklady kampaní pro zlepšení mediální gramotnosti v ČR?Mediální gramotnost si každý jednotlivý člověk získává po celý život sám. Život je naším učitelem, protože svobodu nelze nikomu naoktrojovat ani nijak institucionalizovat. To by byla nová závislost. Svoboda vyvěrá zevnitř.Zase i tady na tomto místě můžeme silně vnímat snahu lidem něco přikazovat. Nechte je být, ať si sami najdou své autority.

https://cz.sputniknews.com/20210130/hnuti-black-lives-matter-bylo-nominovano-na-nobelovu-cenu-miru-13122092.html

https://cz.sputniknews.com/20200918/je-cas-jednat-jourova-vyhlasila-akcni-plan-ek-v-boji-proti-rasismu-na-co-se-ted-maji-clenske-staty-12536524.html

https://cz.sputniknews.com/20210615/dezinformacni-kampan-pred-volbami-vyhostili-jsme-ruske-diplomaty-muze-se-neco-stat-rika-kralicek-14838856.html

https://cz.sputniknews.com/20210607/nejvetsi-justicni-skandal-v-dejinach-zpravodaj-osn-chce-okamzite-osvobozeni-assangeho-14756635.html

2

česká republika

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

george floyd, blm, evropská unie (eu), svoboda slova, dezinformace, novináři, sociální síť, česká republika, usa