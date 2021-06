https://cz.sputniknews.com/20210622/oecd-je-znepokojena-rezignaci-pavla-zemana-a-boji-se-vmesovani-politiku-benesova-nesouhlasi-14925110.html

OECD je znepokojena rezignací Pavla Zemana a bojí se vměšování politiků. Benešová nesouhlasí

OECD je znepokojena rezignací Pavla Zemana a bojí se vměšování politiků. Benešová nesouhlasí

Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) dnes uvedla, že je znepokojena rezignací českého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Protikorupční... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Organizace o tom informovala prostřednictvím tiskové zprávy, uveřejněné na webové stránce. Proti zprávě se ale ostře vymezila ministryně spravedlivosti Marie Benešová.Skupina OECD připomněla, že Zeman svoji rezignaci po desetiletém zastávání funkce odůvodnil tlakem ze strany ministryně spravedlnosti. Poukázala také na to, že rezignoval jen několik týdnů poté, co se Zeman veřejně vyjádřil k živému vyšetřování. OECD se ve zprávě nezmiňuje o tom, že by se mělo jednat o vrbětickou kauzu, ale uvádí se, že podle médií měla Benešová v plánu podat kvůli jeho vyjádřením kárnou žalobu.OECD považuje možné vměšování politiků do pravomocí státních zástupců za znepokojivé. V České republice totiž státní zástupci nemají zajištěnou nezávislost. Pracovní skupina dále píše, že danou problematikou v Česku se zabývá od roku 2013 v souvislosti se schopností Česka dostát závazkům z protikorupční úmluvy OECD. Situaci bude skupina i dále pozorovat a na základě toho pak zváží další kroky.Benešová plánuje nástupce Zemana vybrat do konce měsíce. V neděli se zmínila, že už vybrala několik kandidátů. Jednoho předloží vládě na projednání a další si nechá v záloze. Do užšího výběru se například dostal Zemanův první náměstek Igor Stříž.

