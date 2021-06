https://cz.sputniknews.com/20210622/praha-3-umistila-ceduli-o-roli-koneva-slova-o-osvobozeni-vyznamne-misto-nemaji-o-osvetimi-nic-14917345.html

Praha 3 umístila ceduli o roli Koněva. Slova o osvobození významné místo nemají, o Osvětimi nic…

Praha 3 umístila ceduli o roli Koněva. Slova o osvobození významné místo nemají, o Osvětimi nic…

Server Lidovky píše o tom, že radnice Prahy 3 nechala do Koněvovy ulice nainstalovat tabulku, která vysvětluje souvislosti života sovětského maršála. 22.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-22T12:33+0200

2021-06-22T12:33+0200

2021-06-22T12:33+0200

česko

osvobození

ivan koněv

dějiny

druhá světová válka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/14917556_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_94df45f185d0034f7f83aa8b7df4344f.jpg

Ze zprávy vyplývá, že obdobné tabulky s historickými texty městská část umístila na 14 místech u příležitosti 600. výročí bitvy na Vítkově.Co se týče maršála Ivana Koněva, dříve se objevily spory. Nejednou v minulosti zazněly výzvy, aby byla ulice pojmenovaná po sovětském maršálovi s ohledem na jeho kontroverzní roli v české a evropské historii přejmenována. Vedení městské části si však myslí, že by to bylo příliš komplikované, protože v ulici bydlí asi 7 000 lidí. „Proto jsme se rozhodili, že alespoň formou dodatkové cedulky co nejvýstižněji popíšeme Koněvovu roli v moderních evropských dějinách,“ prohlásil radní městské části Pavel Křeček.Připomeňme, že loni v dubnu se vedení Prahy 6 rozhodlo odstranit sochu Koněva z náměstí Interbrigády v Bubenči. Ve článku se uvádí, že právě pro informační tabulku na pomníku v Praze 6 byl původně určen podklad pro text, který se objevil v Koněvově ulici.Křeček podotkl, že text byl konzultován s Vojenským historickým ústavem a Ústavem pro studium totalitních režimů.Je třeba zdůraznit, že tabulka moc neakcentuje, že právě Koněvovy jednotky osvobodily Prahu a koncentrační tábor Osvětim. V textu neutrálně stojí „ Maršál Sovětského svazu, velitel 1. ukrajinského frontu, jehož jednotky vstoupily jako první 9.května r. 1945 do Prahy".Naopak je na ní zmínka o jeho cestě do Československa na jaře roku 1968, kde údajně prováděl zpravodajský průzkum před vstupem vojsk Varšavské smlouvy, ačkoli neexistuje jediný úhel pohledu k této problematice ani mezi českými historiky. Například podle historika Daniela Povolného ale byla Koněvova role v roce 1968 vedlejší. Podle slov starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka má umístění tabulky právě v pondělí 21. června svůj význam. „Přesně před třiceti lety dne 21. června 1991 opustil naše území poslední železniční transport se sovětskými vojáky a technikou. Proto jsme dnes (v pondělí) umístili novou tabulkou na Koněvovu ulici,“ uvedl.Maršál Ivan KoněvUveďme, že pomník maršála Koněva, který vytvořili sochař Zdeněk Krybus a architekt Vratislav Růžička, byl v Praze postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města republiky od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jehož čele byl právě maršál Koněv.Zásluhou Koněva je i osvobození koncentračního tábora Osvětim, na což rovněž upozornil i prezident Miloš Zeman, když došlo k rozhodnutí o odstranění sochy, které se zrodilo na radnici Prahy 6. Připomeňme také, že jednotky Rudé armády v čele s maršálem Koněvem zabránily epidemii tyfu v Terezíně. A tohle uznal i epidemiolog Karel Raška, který vedl tehdy Českou pomocnou akci na pomoc terezínským vězňům. Ten poukázal na to, že zajištění Terezína (likvidace tyfu) bylo nad síly této pomocné akce v této souvislosti a vyzdvihl velkolepost pomoci ze strany 1. ukrajinského frontu.Ivan Koněv byl vnímán jako symbol vítězství nad nacistickým Německem a byl jedním z hlavních velitelů Rudé armády. Právě díky vojskům Sovětského svazu byly v Československu zachráněny životy mnoha lidí.

https://cz.sputniknews.com/20210127/jindrak-pomnik-koneva-si-zasluhuje-dustojne-umisteni-respekt-si-zasluhuji-ti-kteri-vnem-vidi-13110236.html

❌➗➖➕ V příští válce nebudou mít Češi vůbec žádné problémy, protože ČR bude jenom velký kráter, kam si Rusové postaví památník Koněva a napíšou tam "přátelům a slabým pomáháme, a nepřátele zničíme"..🇷🇺👍👍👍 11

Silvie Velice schvaluji postoj Ruska, že se s prolhanou českou vládou nebude bavit, dokud socha maršála Koněva nebude umístěna na nějakém HODNĚ důstojném místě. Je ovšem otázka, zda v celém podělaném Česku, poníženém vrbětickou lží, by se ještě našlo nějaků důstojné místo. Hanba vlastizrádcům! 6

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osvobození, ivan koněv, dějiny, druhá světová válka