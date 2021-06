https://cz.sputniknews.com/20210622/prozili-jsme-si-peklo-a-nechceme-to-opakovat-babis-hovoril-o-provadeni-opatreni-v-lete-14916902.html

„Prožili jsme si peklo a nechceme to opakovat.“ Babiš hovořil o provádění opatření v létě

„Prožili jsme si peklo a nechceme to opakovat.“ Babiš hovořil o provádění opatření v létě

Předseda vlády Andrej Babiš v televizním rozhovoru uvedl, že klíčovým stavem v současné době je, aby se co možná nejvíce lidí nechalo očkovat. „Je to strašně... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-22T12:04+0200

2021-06-22T12:04+0200

2021-06-22T12:04+0200

česko

koronavirus

očkování

vláda

andrej babiš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

V rozhovoru pro CNN Prima News předseda vlády uvedl, že „nechtějí opakovat chyby z minulého léta“, proto situaci nadále aktivně monitorují. Podle jeho slov se opatření proti šíření koronaviru nedodržují hlavě v pražských barech.„Pěkně všechny prosím, dávejte na sebe pozor,“ prohlásil Andrej Babiš a dodal: „Jsme poučeni z minulého roku, kdy jsme to léto nezvládli. Je důležité, abychom testovali lidi po návratu z dovolených. Také pěkně prosím, abychom nepodváděli, abychom nevydávali nějaká falešná potvrzení. Je to v zájmu nás všech – prožili jsme si peklo a nechceme to snad nikdo opakovat.“OčkováníBabiš v rozhovoru dále hovořil o možných nových strategiích očkování, aby se podařilo vakcinovat co možná největší část populace.„Pokud už na očkovacích místech nebude zájem o vakcínu, musíme vymyslet, zda to nerozšířit do podniků, maloobchodů, obchodních center či nezařídit mobilní týmy,“ uvedl pro CNN Prima News s tím, že vláda by ráda oslovila osobnosti českého veřejného života, včetně youtuberů a hudebních kapel. „Byly názory, že uděláme loterii či že by mohli dávat bonusy zaměstnavatelé,“ dodal Babiš k tématu. Podle jeho názoru musejí mít zaměstnavatelé zájem na tom, aby co možná největší počet zaměstnanců byli očkovaní.EMAČeský ministr zdravotnictví včera uvedl, že občanům Česka a zemí Evropské unie, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v České republice se budou uznávat očkování v cizině, ale pouze pod podmínkou, že očkovací látky byly schváleny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Budou tak pro ně platit stejné podmínky jako pro občany, kteří byli naočkováni v Česku. Tento postup byl v průběhu včerejška schválen vládou. Nová pravidla budou platit od 1. července.„Osoba skutečně bude nejen moci vstoupit do České republiky, nebude potřebovat test nebo nějaké jiné potvrzení. Bude se moci prokázat očkováním, ale zároveň bude moci se standardně pohybovat v České republice s tímto průkazem,“ řekl včera ministr zdravotnictví.Situace v ČeskuPodle statistik Ministerstva zdravotnictví bylo včera odhaleno 121 nových případů koronaviru, čímž celkový počet případů vyrostl na 1 666 192. Celkem ministerstvo eviduje 30 283 úmrtí s covidem-19. Za včerejšek bylo provedeno 30 744 testů, vykázáno 105 681 očkování. V nemocnicích s koronavirem v současné době leží 79 pacientů.

https://cz.sputniknews.com/20210622/hamacek-zareagoval-na-incident-s-ceskym-floydem-zasahujici-policiste-maji-mou-plnou-podporu-14915918.html

https://cz.sputniknews.com/20210622/pred-80-lety-zautocilo-nacisticke-nemecko-na-sovetsky-svaz-14915259.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, očkování, vláda, andrej babiš