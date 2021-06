https://cz.sputniknews.com/20210622/utocnik-v-coloradu-usmrtil-dva-lidi-vcetne-policisty-bezpecnostni-slozky-ho-nasledne-zastrelily-14914850.html

Útočník v Coloradu usmrtil dva lidi, včetně policisty. Bezpečnostní složky ho následně zastřelily

Útočník v Coloradu usmrtil dva lidi, včetně policisty. Bezpečnostní složky ho následně zastřelily

Při střelbě ve městě Arvada v americkém Coloradu zemřeli tři lidé, místní televizní stanice CBS Denver uvádí, že ozbrojený muž zastřelil dva lidi, jedním z... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-22T07:36+0200

2021-06-22T07:36+0200

2021-06-22T07:36+0200

svět

colorado

útok

policie

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/14914783_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_1d1a2fb1488dbd447b962f1edcbffe8b.jpg

Uvádí se, že střílející zaútočil na policistu, následně na místo události dorazili další policisté. Podezřelý zastřelil jednoho policistu a dalšího člověka, jehož totožnost zatím nebyla zveřejněna. Útočník byl na místě zastřelen.Agentura AP uvádí, že policista zasahoval u nahlášeného incidentu u knihovny, následně byla z místa hlášena střelba. Zdravotníci následně odvezli jednoho člověka do nemocnice, kde zraněním podlehl.Policisté také na místě prověřili jeden automobil kvůli možné nastražené výbušnině. Na místě zasahovaly desítky policistů.Město Arvada v americkém Coloradu leží nedaleko Denveru a asi 30 kilometrů od města Boulder, kde v březnu útočil ozbrojený muž, který v supermarketu zabil deset lidí.Střelba v BoulderuPři střelbě v supermarketu ve městě Boulder v americkém státu Colorado zemřelo deset osob, informovala o tom šéfka místní policie Maris Herold.Mezi mrtvými je také jeden policista, 51letý Erik Talley.Policie také uvedla, že předpokládaný útočník byl zadržen. Při incidentu byl také zraněn a je v nemocnici.K útoku došlo asi v 14:30 místního času (21:30 CET), kdy 35letý prodavač v oddělení masa v obchodu King Soopers Alex Arellano uslyšel střelbu a viděl, jak zákazníci utíkají k východu obchodu s potravinami.Muž poté, co vstoupil do obchodu ve městě Boulder, začal ihned střílet. Policisté podezřelého zadrželi, z obchodu vyvedli spoutaného muže se zakrvácenou nohou. Ten byl do půl těla nahý, na sobě měl jen krátké kalhoty. Americká média uvádí, že útočník střílel samonabíjecí útočnou puškou AR-15. Motiv útoku není známý.

https://cz.sputniknews.com/20210612/strelba-v-austinu-usa-bylo-zraneno-12-lidi-14811293.html

https://cz.sputniknews.com/20210323/v-americkem-coloradu-se-strilelo-zemrelo-deset-osob-13366211.html

colorado

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colorado, útok, policie, usa