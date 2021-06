https://cz.sputniknews.com/20210622/v-cesku-radily-bourky-bez-proudu-bylo-rano-pres-12-tisic-domacnosti-14915476.html

V Česku řádily bouřky. Bez proudu bylo ráno přes 12 tisíc domácností

Do Česka večer a v noci dorazily slibované bouřky, hasiči od pondělí hlásí stovky zásahů. V úterý ráno bylo bez elektřiny přes 12 tisíc domácností. Nejvíce... 22.06.2021

2021-06-22T09:36+0200

Jak uvádí iDNES, hasiči měli nejvíce práce s odstraňováním popadaných stromů a čerpáním vody ze zatopených míst.Společnost E.ON ráno evidovala 25 poruch na vedení vysokého napětí, okolo devíti tisíc domácností bylo bez dodávek elektřiny. „Nové poruchy postupně vymezujeme, dohledáváme a pracujeme na jejich odstranění,“ uvedl pro iDNES mluvčí společnosti Roman Šperňák.Podobně je na tom také ČEZ, který hlásí téměř čtyři tisíce domácností bez elektřiny a čtyři poruchy na vedení vysokého napětí. Dodávky by měly být obnoveny během dnešního poledne.Jihomoravský kraj hlásí 4 800 odběratelů bez proudu, složitá situace zůstává na Hodonínsku, kde proud vypadl již v pondělí večer. Hasiči v kraji vyráželi k téměř třem stovkám událostí. Většinou šlo o následky pondělních dešťů.Kroupy na HodonínskuV Dolních Bojanovicích na Hodonínsku podle místních padaly až pěticentimetrové kroupy, hasiči uvedli, že v obci zasahovali do tří do rána.V Olomouckém kraji hasiči vyjeli k 40 případům, šlo převážně o popadané stromy na komunikace a dráty elektrického vedení. Šlo také o čerpání vody.Jihočeský kraj silná bouřka zasáhla v úterý v noci, hasiči evidují 20 výjezdů. „Hasiči odklidili ze silnic 14 popadaných stromů,“ uvádí iDNES. V Českých Budějovicích také čistili okapy a svody vody.Na Vysočině E.ON ráno evidoval pět poruch na vedení vysokého napětí a asi 600 domácností je bez proudu. Ve Středočeském kraji měli hasiči 21 výjezdů, šlo také o čerpání vody a odstraňování popadaných stromů.Do deváté hodiny ráno pro většinu území Česka platila výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před bouřkami. Dále meteorologové varují také před vysokými teplotami a nebezpečím vzniku požárů. I nadále se očekává ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami.

česká republika

