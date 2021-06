https://cz.sputniknews.com/20210622/v-nove-verzi-systemu-windows-byla-objevena-jedinecna-funkce-14919302.html

V nové verzi systému Windows byla objevena jedinečná funkce

V nové verzi systému Windows byla objevena jedinečná funkce

Nová funkce, kterou poskytne operační systém Windows 11, by mohla potěšit nejednoho počítačového nadšence. Bude totiž pracovat s více monitory odlišně než jeho... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-22T23:52+0200

2021-06-22T23:52+0200

2021-06-22T23:52+0200

věda a technologie

systém

novinka

internet

funkce

microsoft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/13460209_0:117:3500:2086_1920x0_80_0_0_0f78e905533549298afa2616fa05825c.jpg

V testovací verzi systému Windows 11, která se dostala na web, byla objevena možnost, která umožňuje operačnímu systému zapamatovat si umístění každého okna, když je připojeno více monitorů. Mělo by to tak vyřešit problém s přesunem náhodných oken nebo karet na jednom z nich. Jakmile uživatel vypne jeden z monitorů, systém navíc aplikace minimalizuje.Představení nové verze Windows, která nahradí desítku, se uskuteční 24. června. Očekává se, že odesílání aktualizace začne na podzim roku 2021.Internet Explorer na Microsoftu skončíPřipomeňme, že americký IT gigant zcela ukončí podporu svého prohlížeče Internet Explorer ve prospěch prohlížeče Edge, a to do 15. června 2022.Společnost informovala, že v Edge je zabudován „režim IE“, který vám umožní přístup ke starším webům a aplikacím založeným na prohlížeči Internet Explorer. Společnost tedy označuje Edge za jediný prohlížeč, který podporuje i starší verze webových stránek.Představitelé Microsoftu také dodali, že všechna data a hesla i historie vyhledávání lze přenést z Internet Exploreru do Edge několika kliknutími, protože software Windows 10 již nový prohlížeč obsahuje. Pro firmy, které pracují v Internet Exploreru, společnost připravila seznam úkonů, který pomůže provést tento přechod.Společnost uvádí, že jeden z důvodů, proč se vzdala Internet Exploreru ve prospěch Edge, je ochrana údajů. Edge například nabízí ochranu před phishingovými útoky a malwarem pomocí aplikace Microsoft Defender SmartScreen. Funkce „sledování hesla“ navíc pomáhá sledovat únik důvěrných uživatelských dat.Microsoft Edge je webový prohlížeč vyvíjený firmou Microsoft. První předběžná verze byla uvolněna 30. března 2015. Ve Windows 10 pro počítače, tablety a chytré telefony nahradí jako výchozí prohlížeč starší Internet Explorer. Edge je instalován spolu s operačním systémem Windows 10 podobným způsobem jako Internet Explorer v předchozích verzích Windows.

https://cz.sputniknews.com/20210520/spolecnost-microsoft-informovala-ze-v-pristim-roce-skonci-internet-explorer-14552872.html

https://cz.sputniknews.com/20210526/microsoft-uvedl-nejrychlejsi-prohlizec-pro-windows-10-14625118.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

systém, novinka, internet, funkce, microsoft