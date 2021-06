https://cz.sputniknews.com/20210622/v-polovine-prazdnin-dojde-ke-zmene-v-systemu-ockovani-14925446.html

V polovině prázdnin dojde ke změně v systému očkování

V polovině prázdnin dojde ke změně v systému očkování

V České televizi uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová, že na přelomu července a srpna dojde v Česku ke změnám v systému očkování.

Podle Svrčinové si budou moci lidé od tohoto termínu zajít do očkovacího centra volně s tím, že si budou moci vybrat i termín druhé dávky, který se jim bude hodit. „Pokud rozvolníme systém a lidé se k očkování budou moci rozhodnout na ulici, například když půjdou kolem očkovacího centra, pak se do systému zavede až ona první dávka,“ uvedla.Ta se pak bude podávat podle doporučení výrobce, tedy po třech týdnech. „Koncem července začátkem srpna přejdeme zpátky na systém přeočkování za tři týdny,“ vysvětlila. Důvodem je podle hlavní hygieničky fakt, že stát chtěl proočkovat co nejvíce lidí alespoň první dávkou. „A pokud se nebude hodit termín za ty tři týdny, to už bude doba, kdy bude možné si domluvit druhou dávku na dobu, kdy vám to bude vyhovovat,“ konstatovala a uvedla, že asi od ledna bude lidem k dispozici i třetí dávka. Vyjádřila se i k rozvolňování v České republice s tím, že v takzvaných rozvolňovacích balíčcích dospělo Česko na konec. Nevyloučila ale, že pakliže by se incidenční číslo opět zvedlo, budou přijata opět opatření. Zmínila například zavírání okresů, k tomu by ale podle ní byl nutný nouzový stav nebo stav nebezpečí. Babiš o koronaviruV rozhovoru pro CNN Prima News předseda vlády Andrej Babiš uvedl, že „nechtějí opakovat chyby z minulého léta“, proto situaci nadále aktivně monitorují. Podle jeho slov se opatření proti šíření koronaviru nedodržují hlavně v pražských barech.Babiš v rozhovoru dále hovořil o možných nových strategiích očkování, aby se podařilo vakcinovat co možná největší část populace. Pokud už na očkovacích místech nebude zájem o vakcínu, bude podle jeho slov nutné vymyslet, zda to nerozšířit do podniků, maloobchodů, obchodních center či nezařídit mobilní týmy. Podle jeho názoru musejí mít zaměstnavatelé zájem na tom, aby co možná největší počet zaměstnanců byl očkován.Podle statistik Ministerstva zdravotnictví bylo včera odhaleno 121 nových případů koronaviru, čímž celkový počet případů vyrostl na 1 666 192. Celkem ministerstvo eviduje 30 283 úmrtí s covidem-19. Za včerejšek bylo provedeno 30 744 testů, vykázáno 105 681 očkování. V nemocnicích s koronavirem v současné době leží 79 pacientů.

