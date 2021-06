Vědci vyřešili záhadu tajemných sošek starých 3200 let

https://cz.sputniknews.com/20210622/vedci-vyresili-zahadu-tajemnych-sosek-starych-3200-let-14907259.html

Ve 13. století př. n. l. vyřezali Chetité z vápence více než 90 siluet v podobě bohů, zvířat a monster a postavili před nimi chrám, který toto místo proměnil ve svatyni. Více než 200 let vědci nemohli zjistit, k čemu jsou tyto plastiky určeny.Archeologové v Turecku věří, že záhadné 3 200 let staré kamenné sošky jsou astronomickou mapou vesmíru a starověkým kalendářem.Skalní svatyně Yazılıkaya ve středním Turecku, asi 160 km od Ankary, byla poprvé znovuobjevena francouzským historikem a archeologem Charlesem Texierem v roce 1834.Mezinárodní tým vědců nyní určil, že plastiky představují vesmír – Zemi, nebesa a podsvětí – a zobrazují mýtus o stvoření Chetitské říše, od chaosu k pořádku.Jelikož život a smrt jsou ve věčném cyklu, zdvojnásobuje se reliéf jako kronika plynutí dnů, měsíců a ročních období jako starověký kalendář.Několik mil severovýchodně od hlavního města Chattušaše leží na velkém vápencovém výběžku svatyně přezdívaná Yazılıkaya neboli vytesaná skála.Dvě vápencové komory bez střechy s desítkami vyřezávaných postav jsou považovány za Sixtinskou kapli chetitského náboženského umění.Na prominentní severní stěně jsou vyobrazení bohyně Slunce Hebat a boha bouře Tešub, nejvyšších božstev panteonu. Na východní a západní zdi po obou stranách komory pochodují menší božstva ve dvou průvodech směrem k mocenskému páru.Ačkoli to moderní Evropané poprvé viděli v roce 1834, až v roce 2011 německý archeolog Jürgen Seeher napsal: „Dodnes není jasné, jakou funkci skalní svatyně skutečně splnila.“Podle nové studie v časopise Journal of Skyscape Archaeology byla svatyně symbolickým znázorněním toho, jak Chetité nahlíželi na vesmír.Reliéfy zobrazují různé úrovně vesmíru - s podsvětím dole, Zemí uprostřed a oblohou nahoře, spolu s nejdůležitějšími božstvy. Ale také zprostředkovává „cyklické procesy obnovy a znovuzrození", podle prohlášení vedoucího autora Eberharda Zanggera: „Den a noc, fáze Měsíce a roční období.“ Zangger říká, že každá z více než 90 postav se drží tohoto systému.Zangger, prezident Nadace luwských studií ve švýcarském Curychu, spolupracoval s basilejskou archeoložkou Ritou Gautschyovou na analýze uspořádání a složení postav. Zjistili, že mnoho z nich indikuje různé fáze Měsíce a časy slunečního roku.Chetité založili své impérium na konci 17. století před naším letopočtem. Na vrcholu svého vývoje v polovině 1300 let před naším letopočtem vládli většině Turecka, stejně jako území na Středním východě a horní Mezopotámie.V roce 1180 př. n. l. byli Chetité rozděleni a asimilováni Asyřany. Kdysi mocný stát se rozpadl do malých měst, z nichž některá přežila až do osmého století před naším letopočtem.

