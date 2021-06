https://cz.sputniknews.com/20210622/vitaskova-o-utoku-nacistu-na-sssr-zacala-dalsi-etapa-druhe-svetove-valky-14924051.html

Vitásková o útoku nacistů na SSSR: Proč jsme se ani jednou neomluvili

Vitásková o útoku nacistů na SSSR: Proč jsme se ani jednou neomluvili

Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková neopomenula dnešní datum, kdy si připomínáme 80. výročí začátku Velké vlastenecké války. Na webu... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Vitásková píše, že událost připadá mnohým tak dávno, jako by se to ani nestalo. Zdůrazňuje však, že se to opravdu stalo, a že byl zahájen útok na Sovětský svaz. „Začala další etapa druhé světové války, která měla za cíl genocidu nejen Židů, ale i slovanských národů. Pokud si to někteří neuvědomují, tak Češi měli být částečně vyhlazeni, částečně porobeni a částečně vystěhováni,“ napsala. Pokračovala s tím, že je to možná až takových patnáct let zpět, kdy byla mezi řadou dalších občanů země oceněna za zásluhy o budování mezinárodního plynárenství. Vzpomíná, že akt se odehrával v Obecním domě v Praze, kdy přední představitel Gazpromexportu z Moskvy zahájil proslov „omluvou za rok 1968“. Jak dodává, až poté pokračoval ve svém projevu poděkováním všem, kteří se na rozvoji mezinárodního plynárenství za posledních třicet let podíleli.„Slovenští fašisté vraždili civilní obyvatelstvo a nesli svůj díl odpovědnosti za krveprolití nejen v bitvě o Duklu. Kolik rudoarmějců a českých vojáků zbytečně padlo, kolik kluků položilo právě v těchto místech své životy,“ napsala Vitásková.Znalost dějinNásledně konstatuje, že možná, že nezná dostatečně dějiny a možná že omluvu přehlédla. „Ale prostě nevím o tom, že bychom se mrtvým a jejich pozůstalým za fašistické Slovensko omluvili,“ dodala.„Ano, před 80. léty byl zákeřně, v noci, kdy všichni spí, ve tři hodiny ráno, přepaden fašisty Sovětský svaz. K tomuto výročí se Česká republika stala asi jedinou zemí na světě, oficiálním nepřítelem Ruska. Vláda nemůže vyměnit svůj lid, národ. Ale lid a národ může vyměnit vládu,“ uvádí závěrem.Připomeňme, že dnešním dnem si připomínáme výročí začátku Velké vlastenecké války. 22. června je v Rusku Dnem vzpomínky a smutku. Před 80 lety zaútočilo nacistické Německo na Sovětský svaz. Taktika německé bleskové války byla založena na rychlém a hlubokém průniku tankových sil obranou nepřítele.

