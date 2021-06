Z budovy krajského úřadu v Ústí nad Labem odstranili komunistický symbol. Kvůli stavu musel dolů

https://cz.sputniknews.com/20210622/z-budovy-krajskeho-uradu-v-usti-nad-labem-odstranili-komunisticky-symbol-kvuli-stavu-musel-dolu-14924388.html

Obrovská plastika v podobě srpu a kladiva, která zdobila budovu krajského úřadu v Ústí nad Labem, byla odstraněna. Komunistický symbol odstranili kvůli... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Nové vedení Ústeckého kraje začalo přemýšlet o odstranění symbolu hned po svém zvolení loni na podzim. Nakonec ale vyšlo najevo, že sundat reliéf mělo v plánu ještě minulé vedení kraje v rámci rekonstrukce úřadu, která nyní probíhá.Jako příčinu odstranění komunistického symbolu však náměstek uvedl technickou závadu.Co bude v budoucnu zdobit průčelí budovy, zatím není jasné. Kraj má v plánu v lednu vypsat výběrové řízení pro studenty umění a designu ústecké univerzity. Ti by měli přijít se zajímavými návrhy toho, jak využít prázdnou plochu.Takový postup se však nelíbí odborníkům, kteří vystupují za zachování symbolů všech dob.Podobný názor zastává také historik ústeckého muzea Martin Krsek.„Mě osobně to mrzí a je to opravdu velká škoda. Myslím si, že architektonická či výtvarná soutěž se měla vyhlásit ještě, dokud plastika existovala, a teprve po jejím skončení řešit, co dál,“ uvedl.Dodal, že shodou okolností ústecké muzeum nedávno obdrželo modely dvou návrhů, jak by mohla plastika srpu a kladiva vypadat.

