„Že Rusko Dukovany nepostaví, neznamená, že je nevyhodí do povětří.“ Bobošíková varovala před Piráty

Bývalá europoslankyně a moderátorka Jana Bobošíková ve svém pořadu Aby bylo jasno účtuje se spolupracovníky Pirátů. Ti prý chtějí zakazovat kapely, bojovat s... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

„Víte, kdo bude koordinovat kampaň lídrovi Pirátů v Ústeckém kraji? Budete se divit. Je to člověk, který chce zakazovat vystoupení kapely Ortel, volá po dobrých kádrových profilech u učitelů a jeho slovník na sociálních sítích mu musí závidět i fekální vůz,“ uvedla Bobošíková. „Pirátským sítem na koordinátora, který má dostat koalici (Pirátů a STANu – red.) do vedení země prošel Adam Šenk. (…) Ve výběrovém řízení dostal nejvíce bodů. Podle čeho koalice Pirátů a STAN volebního koordinátora na Ústecku vybírala? Podle přísných kritérií…“ dodala.Bobošíková následně zrekapitulovala Šenkovi politické a životní priority, mezi nimiž nechybí úsilí o legalizaci drog, podpora homosexuálů či ekonomika založená na ne-růstu. „(Adam Šenk – red.) zažádal o vstup k Pirátům. Programový průnik má – podporuje manželství gayů a leseb, adopci dětí homosexuály, legalizaci marihuany i LSD. Sám sebe charakterizuje jako politického utopistu, který věří ve společnost, ve které budou lidé méně pracovat, a v pirátském programu ho zajímá například přechod k bezuhlíkové ekonomice a, pozor, nerůst,“ prohlásila o Šenkovi moderátorka.„(…) v minulosti ostře vystoupil proti kapele Ortel. (…) Uvedl, cituji, „nechceme tu kapelu zakazovat, ale upozornit na to, že není dobré zvát je na akce“. Takže, kapelu nezakážeme, ale zakážeme jí hrát na akci – jak stanařské a pirátské. (…) vadí mu texty, a pozor, to už tu 30 let nebylo, vadí mu světonázor. A pak že Piráti se STANem neloví v předlistopadových vodách,“ myslí si Jana Bobošíková.Jedním z kritérií, podle nichž koalice Pirátů a STANu vybírala svého nového volebního koordinátora, údajně byl celkový dojem.„Dalším kritériem, které komise Pirátů a STAN u volebního koordinátora zkoumala, byl celkový dojem, a ten stojí za to. Jednak se tam usvědčuje ze svých kádrových choutek, když požaduje, aby na Karlově univerzitě učili jen lidé s, cituji, „dobrým kádrovým profilem“,“ prohlásila moderátorka ve videu.„Osobní automobily nazývá vítězný koordinátor exkrementy, které zpomalují provoz a ohrožují cyklisty a doporučuje je odstraňovat fekálním vozem. A v mezinárodní politice je podezíraví – to, že Rusko Dukovany nepostaví, ještě neznamená, že je nevyhodí do povětří,“ uvedla Bobošíková a ukázala post na sociálních sítích, kde o Rusku a Dukovanech Šenk takto hovoří.Na závěr svého pořadu Aby bylo jasno moderátorka varovala, že v případě vítězství Pirátů a STANu ve volbách hrozí rozklad veřejného sektoru.„Jak je vidět, o zbytky svobody nás nepřipravuje ani Moskva, ani Vladimir Putin, a dokonce ani Čína. Stačí volit ty mladé, nadějné, a hlavně – progresivní,“ uzavřela Bobošíková své vystoupení.Jana BobošíkováJana Bobošíková, bývalá europoslankyně, dříve působila v České televizi. Později působila v projektu XTV spolu s Lubošem Xaverem Veselým. Odtud odešla a samostatně začala točit pořady Aby bylo jasno na politická témata. Bobošíková je kromě toho zakladatelkou Institutu svobody a demokracie, kde působí spolu s ekonomkou a radní České televize Hanou Lipovskou.

