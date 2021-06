https://cz.sputniknews.com/20210622/zeman-cr-musi-byt-pripravena-nadale-prispivat-k-boji-proti-teroru-od-blizkeho-vychodu-po-afriku-14918615.html

Zeman: ČR musí být připravena nadále přispívat k boji proti teroru od Blízkého východu po Afriku



Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák na úterní konferenci s názvem „Naše bezpečnost není samozřejmost“ přečetl zdravici prezidenta... 22.06.2021, Sputnik Česká republika

Prezident České republiky uvedl, že ačkoliv se nemohl účastnit konference osobně, cítí radost z toho, že akce je dalším důkazem, že se život začíná opět vracet do svých kolejí.„Je jasné, že pandemie koronaviru nemůže být důvodem, abychom se tématům obrany a bezpečnosti nevěnovali. Je to přímo naopak. Pandemie nám dokonce ukázala, jak a kde bychom mohli být zranitelní. Chtěl bych využít této příležitosti a jako vrchní velitel ozbrojených sil České republiky pogratulovat všem příslušníkům ozbrojených a bezpečnostních sil, řadovým i vedoucím, mužským i ženským, za to, jak v koronakrizi obstáli,“ uvedl prezident a dodal, že poděkování patří i jiným. Zeman by chtěl podle svých vlastních slov věřit, že v pandemii obstáli i světoví politici, kteří jsou za globální bezpečnost spoluzodpovědní. „Před pár dny jsem měl možnost mnoho z nich slyšet na summitu NATO, jehož jsem se v Bruselu minulý týden zúčastnil. Potěšilo mne vyjádření solidarity České republice, ale i míra otevřenosti diskuse,“ konstatoval.Pokračoval s tím, že jedním z jejích témat byl Afghánistán, odkud se stahují alianční síly. On sám to však považuje stále za chybu, kterou musí společně napravit dříve, než se vymstí. „Odchod vojsk ale rozhodně neznamená opuštění politického bojiště. Naše angažmá v zemi, včetně ztráty lidských životů, mělo smysl. Nedopusťme proto, aby se Afghánistán opět stal útočištěm teroristických skupin, což - uvážíme-li poslední vývoj v zemi - reálně hrozí,“ uvedl.Boj s terorismemPodle jeho mínění odchodem z Afghánistánu boj s terorismem určitě nekončí. Dodává, že právě naopak před sebou máme příležitost ujasnit si priority našeho vojenského angažmá ve světě. Zeman uvedl, že na summitu NATO došlo k dohodě, že bude zaktualizovaná alianční strategická koncepce. Podle jeho mínění tu potřebují proto, aby se mohlo čelit současným bezpečnostním výzvám, včetně hrozby ze strany mezinárodního terorismu nebo autoritativních režimů, čelit kombinovanou politickou, vojenskou i ekonomickou silou.Podle českého prezidenta se armáda musí připravovat na konflikty budoucí, ne minulé a čemuž tedy musí odpovídat i její akvizice. Dodává, že se investuje do rozvoje moderních a přelomových technologií a vyzval k nepodlehnutí tlaku na snižování obranného rozpočtu.„Ze zkušeností z doby premiérování a z role vrchního velitele totiž vím, jak náročné je tomuto tlaku odolávat, zejména v době zvýšených výdajů státního rozpočtu a propadu jeho příjmů, a navíc v situaci předvolební,“ dodal závěrem.Kritika stažení vojákůPřipomeňme, že čeští politici kritizovali stažení z Afghánistánu minulý týden po summitu NATO. Avšak již dříve zástupci obrany oznámili, že dojde ke stažení českých vojáků společně se spojenci. Jejich odchod je plánován ze země do 11. září letošního roku. Armáda ČR může mít nyní v Afghánistánu podle schváleného mandátu 205 vojáků. Od roku 2002 se jich v zemi vystřídalo několik, přičemž zemřelo 14 vojáků. Negativně se ke stažení vojáků z Afghánistánu podobně jako Zeman vyslovili i premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar a ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

afghánistán

česká republika

