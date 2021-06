https://cz.sputniknews.com/20210623/cernomorsky-incident-ruska-valecna-lod-varovne-vystrelila-na-britsky-torpedoborec-14929767.html

Černomořský incident: Ruská válečná loď varovně vystřelila na britský torpédoborec

Černomořský incident: Ruská válečná loď varovně vystřelila na britský torpédoborec

Ruské Černomořské loďstvo spolu s pohraničními silami zabránily britskému torpédoborci Defender narušit ruské hranice. Incident se odehrál u krymského mysu... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-23T13:05+0200

2021-06-23T13:05+0200

2021-06-23T13:58+0200

svět

černomořské loďstvo

černé moře

velká británie

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/14929743_0:219:2722:1750_1920x0_80_0_0_b14ffd8a4fcdbb7fd78147f02ff480a1.jpg

Ruské síly musely sáhnout po varovných výstřelech a taktický bombardér Su-24M provedl varovné shození bomb, aby zahnal britský torpédoborec.Jak uvedla ruská armáda, britská loď v 11:52 překročila ruské hranice a na tři kilometry vstoupila do teritoriálního moře u mysu Fiolent. Byla upozorněna na použití zbraní v případě narušení hranic, ale posádka torpédoborce nereagovala.Ve 12:06 a 12:08 pohraniční hlídková loď vypálila varovné výstřely. Ve 12:19 hodin provedlo letadlo Su-24m preventivní bombardování (4 OFAB-250) směrem k pohybu torpédoborce se řízenými střelami Defender, uvádí se ve zprávě.Vojenský atašé britského velvyslanectví byl předvolán na Ministerstvo obrany RFVojenský atašé britského velvyslanectví v Moskvě byl předvolán na ruské ministerstvo obrany v souvislosti s narušením státní hranice v Černém moři britským torpédoborcem, sdělili na Ministerstvu obrany RF.Rada federace se vyjádřila k situaci s britským torpédoborcem na KrymuVstup britského torpédoborce do teritoriálních vod Ruské federace poblíž Krymu je do očí bijícím porušením mezinárodních norem a standardů, sdělil Sputniku krymský senátor Sergej Cekov, člen mezinárodního výboru Rady federace.

macm To si angláni myslí, že si můžou dovit všechno? Měli je potopit. 10

Ondra Tykal Nedají si pokoj a nedají. To zas bude řečí jak Rusové bezohledně a agresivně... Bránili svoji hranici! 7

10

černé moře

velká británie

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

černomořské loďstvo, černé moře, velká británie, rusko