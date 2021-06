https://cz.sputniknews.com/20210623/ceska-armada-stahne-posledni-vojaky-z-afghanistanu-do-konce-cervna-14936208.html

Česká armáda stáhne poslední vojáky z Afghánistánu do konce června

Česká armáda stáhne poslední vojáky z Afghánistánu do konce června

Poslední čeští vojáci odjedou z alianční mise v Afghánistánu do konce června. Na středečním jednání sněmovního výboru pro obranu to řekl náčelník generálního...

Po 11. září, dokdy spojenci ohlásili odchod ze země, v Kábulu zůstane jednotka Kamba, která hlídá českou ambasádu.Podle Opaty byla již ze země během tří nákladních letů odvezena většina používaného materiálu. Poslední let s materiálem a vojáky je naplánován do konce měsíce.Severoatlantická aliance slibuje, že bude i nadále Afghánistán podporovat. Podle náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jana Havránka se plánuje finanční pomoc i výcvik afghánských bezpečnostních sil. Měl by se konat mimo území Afghánistánu, pravděpodobně na území východního Turecka, Jordánska a Gruzie, řekl.Havránek uvedl, že mise končí po 19 letech, označil ji za jedno z nejvýznamnějších zahraničních nasazení české armády. Afghánistánem prošlo přes 11 tisíc českých vojáků, 14 jich zemřeloNATO oznámilo odchod ze země v dubnu, konečným termínem je 11. září. Misí prošlo od jejího začátku 11 500 českých vojáků, někteří z nich i opakovaně. Od roku 2002 v zemi sloužili vojáci z polní nemocnice, strážních jednotek, z chemické a biologické ochrany, z chirurgického nebo rekonstrukčního týmu Lógar. Na misi zemřelo 14 českých vojáků.Političtí představitelé ČR jsou k odchodu z Afghánistánu skeptičtí. Kritizuje ho především prezident Miloš Zeman, negativně se k němu vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO) či ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD). Vhodně načasováno není ani podle názoru ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO).Připomeňme, že k úplnému stažení amerických vojsk se zavázala vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.Definitivní konec americké mise v Afghánistánu oznámil nynější šéf Bílého domu Joe Biden s tím, že poslední vojáci odejdou do 11. září. Tedy symbolicky k 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, které k americké invazi do Afghánistánu bezprostředně vedly.A odejít má do stejného data také několik tisíc vojáků z ostatních členských zemí NATO včetně Česka. Aliance se nicméně opakovaně zavázala financovat afghánskou armádu a policii až do roku 2024.

