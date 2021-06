https://cz.sputniknews.com/20210623/covid-v-cr-stale-zpomaluje-pribylo-131-nakazenych-vojtech-navrhuje-nosit-rousky-misto-respiratoru-14931803.html

Covid v ČR stále zpomaluje, přibylo 131 nakažených. Vojtěch navrhuje nosit roušky místo respirátorů

Podle posledních údajů z webu ministerstva zdravotnictví v Česku i nadále ubývá nových případů nemoci covid-19. Za úterý bylo odhaleno celkem 131 nakažených... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

Ministr v neděli v České televizi oznámil, že navrhne vládě tuto změnu.Klinická skupina ministerstva však doporučuje, aby lidé ve vnitřních prostorech pokračovali v nošení respirátorů. „S ohledem na zvyšující se venkovní teploty a také stále se lepšící epidemiologickou situaci však opakovaně vyvstává diskuse, že by roušky mohly být alternativou. Na druhou stranu mezi členy klinické skupiny panuje obava z šířících se mutací a také poukazují na neukázněnost občanů, kteří mají pocit, že covid už neexistuje,“ stojí v dokumentu ze zasedání skupiny 14. června.Skupina se proto shodla, že nařízené respirátory mají zůstat. „Klinická skupina je pro zachování použití respirátorů všude ve vnitřních prostorech, kde není možné udržet odstup větší než dva metry.“ Adam Vojtěch v této souvislosti požádá o odborné stanovisko také Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES). Aktuální čísla covidu-19 v ČRPodle údajů ministerstva zdravotnictví v zemi za včerejší den, úterý 22. června, přibylo 131 nově nakažených koronavirem. Minulé úterý to přitom bylo 206 případů. Zároveň mírně kleslo číslo R, a to na hodnotu 0,83 z původních 0,88. Tato hodnota, jež udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, je vyšší než koncem minulého týdne, kdy se pohybovala mírně nad 0,7.Zaměříme-li se na situaci v nemocnicích, ta se také pomalu zlepšuje. V současné chvíli je hospitalizováno méně než 80 lidí s covidem-19, přičemž 10 z nich je ve vážném stavu. Počet evidovaných úmrtí v souvislosti s covidem vzrostl na 30 289. Naopak se z nemoci uzdravilo 1 633 550 osob.Celkem u nás bylo vykázáno již 7 456 800 očkování, přičemž za včerejší den bylo podáno 108 618 dávek, mírně méně než o týden dřív.

