Kulhánek uspořádal debatu se zástupci stran o česko-ruských vztazích. Byla víceméně věcná, řekl

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek oznámil, že se na jeho ministerstvu dnes konalo jednání se zástupci všech parlamentních stran o česko-ruských vztazích.

Česko-ruské vztahy jsou podle ministra nyní v mimořádně složité etapě. „Co ale hodnotím velmi pozitivně je, že i přes to, že jsou různé názory, tak debata byla otevřená, víceméně věcná,“ uvedl Kulhánek.Nikdo z účastníků debaty totiž podle něj nezpochybňoval, že je nutné vést s Ruskem nějaký dialog. Podle něj bude na příští vládě, zda závěry z kulatých stolů využije, nebo ne. Obsah výstupu účastníků Kulhánek přitom komentovat nechtěl.Někteří politici ale podle serveru Deník N prosazovali na jednání to, aby Česko žádalo po Rusku omluvu a finanční náhradu za výbuch skladů ve Vrběticích. Další naopak trvali na normalizaci vztahů.Stávající vláda, jak je známo, nechce dělat žádné ukvapené kroky a respektuje možnost nechat řešení česko-ruských vztahů na vládu novou. Místopředseda hnutí STAN Radim Sršeň proto v rámci jednání prohlásil, že by se po volbách více zaměřil na hybridní hrozby a dezinformační kampaně, které Rusko provádí v kyberprostoru.„Pro Starosty je klíčová zahraniční politika postavená na hodnotách a lidskoprávní rovina by měla hrát výraznou roli ve vztazích s Ruskem,“ sdělil ČTK.Česko-ruské vztahyVztahy mezi Českem a Ruskem se dramaticky zhoršily v důsledku kauzy Vrbětice, když Babiš a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických muničních skladech v roce 2014 mohou ruští agenti.Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si poté vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Ke konci května muselo na obou zastupitelstvích zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.

