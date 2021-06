https://cz.sputniknews.com/20210623/luzar-to-co-se-ted-odehrava-kolem-dostavby-dukovan-je-tanec-na-pohrbu-ceske-energetiky-14932811.html

Luzar: To, co se teď odehrává kolem dostavby Dukovan, je tanec na pohřbu české energetiky

Český poslanec Leo Luzar dospívá k neradostnému závěru v souvislosti s vyloučením firem z Číny a Ruska z budoucího tendru na dostavbu jaderné elektrárny... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

Během příštího měsíce by měl český Senát projednat návrh zákona Lex Dukovany, který byl před týdnem schválen Poslaneckou sněmovnou. Tento zákon nyní zahrnuje pozměňovací návrh, který má zamezit účasti ruských a čínských firem v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Český poslanec Leo Luzar v pořadu Události, komentáře na ČT varoval před nepříznivými důsledky vyloučení Číny a Ruska z tendru.Uvedl, že nyní zůstávají ve hře pouze ti kandidáti, kteří nejsou schopni zajistit dostavbu v rámci plánované lhůty. Důvodem je podle něj to, že firmy z USA, Jižní Koreje a Francie jsou slabší z technického hlediska, než čínské a ruské firmy, a nemají dost zkušeností ve výstavbě jaderných bloků tohoto druhu.ČEZ zaslal bezpečnostní dotazník zájemcům o DukovanyFirma Elektrárna Dukovany II v pondělí zaslala bezpečnostní dotazník třem zájemcům o stavbu nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně. Uvádí se, že oslovena byla francouzská společnost EdF, dále americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP. Ruská ani čínská firma dotazník neobdržela, jelikož se je česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepřizvat.Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže předloží všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám do konce letošního listopadu a vláda následně rozhodne, kteří zájemci budou přizváni do tendru. Za zmínku stojí, že termín je až po říjnových parlamentních volbách.

