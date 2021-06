https://cz.sputniknews.com/20210623/merkelova-a-macron-chteji-pozvat-putina-na-summit-eu-14936013.html

Merkelová a Macron chtějí pozvat Putina na summit EU

Merkelová a Macron chtějí pozvat Putina na summit EU

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron chtějí, aby Evropská unie zvážila pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-23T23:23+0200

2021-06-23T23:23+0200

2021-06-23T23:23+0200

emmanuel macron

angela merkelová

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1196/88/11968843_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b70b6030aaf507fa4b7cdafa839e953a.jpg

Podle slov diplomatů iniciativa pochází od Merkelové a Macron ji podpořil.Zdroje obeznámené s diskuzemi uvedly, že velvyslanci z Berlína a Paříže na středeční schůzce v Bruselu učinili pro ostatní účastníky neočekávaný krok a předložili nové návrhy ohledně vztahů s Kremlem.Německo a Francie vyzvaly k vytvoření nové strategie EU pro užší spolupráci s Ruskem, která by podpořila diskuse s Moskvou po rusko-americkém summitu v Ženevě, uvádí Financial Times.První setkání prezidentů Vladimira Putina a Joe Bidena se konalo 16. června v Ženevě, jednání trvalo 4 1/2 hodiny včetně přestávky.Jak uvádějí noviny, Německo se domnívá, že ženevský summit se stal „vzorem“ pro obnovení vztahů s Ruskem. Připomeňme, že v úterý Merkelová hovořila telefonicky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v souvislosti s 80. výročím německého vpádu do Sovětského svazu.Před nedávnem se s Merkelovou setkal v Berlíně Macron a také italský premiér Mario Draghi. Německé hlavní město rovněž navštívil americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken.Vztahy mezi EU a Ruskem byly zmrazeny v roce 2014 poté, co Rusko připojilo Krym. Podle deníku FT.com možnost, že by došlo k oteplení vztahů s Moskvou, nejspíše znepokojí Polsko a země Pobaltí, které vůči Rusku prosazují tvrdou linii.

alium No asi to bude trvat také 7 let než USraelci úplně zruší ty všechny jejich sankce od roku 2014 a Rusko pak možná trochu zapomene, že USraelci jsou nespolehlivé nebezpečné svině, které touží po světovládě a pokoření Ruska a Číny. Nějaká USraelská vstřícnost proti Rusku a bez Číny bych hlavně posuzoval, že si nějak chtějí Rusko zamotat a rozházet s Čínou. Takže bacha... 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 10

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emmanuel macron, angela merkelová, vladimir putin