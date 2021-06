https://cz.sputniknews.com/20210623/mozny-duvod-umisteni-stonehendge-vysvetlen-tvrdi-media-14919110.html

Možný důvod umístění Stonehendge vysvětlen, tvrdí média

Zatímco rýhy v zemi nalezené poblíž Stonehenge jsou zřejmě náhodou zarovnány se Sluncem, lidé z doby kamenné to mohli považovat za znamení. Profesor Mike... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

Vědci je také připisováno objevení zbytků kamenné stavby v lokalitě Waun Mawn ve Walesu, která mohla poskytnout stavební kameny slavnému kamennému kruhu ve Wiltshire.Podle novin Pearson odhalil „řadu hlubokých rýh" na místě, které „jsou v linii zapadající do středu zimního Slunce", tento objev sdílel během série příspěvků a studií Smithsonian Tajemství odemčena.Jak dále vysvětlil moderátor seriálu Adam Mastrelli, zatímco „zarovnání ke Slunci bylo náhodné“, lidem z doby kamenné „tyto jizvy v krajině vypadaly jako znamení". Podrobně popsal možnou historii vzniku kamenného kruhu a řekl, že „skutečná historie Stonehenge se nyní začíná formovat".„Za prvé zpopelněné pozůstatky ctěných předků byly přivezeny do krajiny, která je svým přirozeným zarovnáním se slunovratem posvátná," řekl Mastrelli. „Byli pohřbeni v Aubreyho dírách uvnitř kruhové hory. Jejich místa odpočinku byla označena bluestone. K roku 2500 př. n. l. na místo přicházeli lidé z celé země, aby pomohli postavit velké kameny a postavit památník, který stále stojí o 4500 let později,“ uvedl.Odborník na dobu bronzovou a železnou Francis Pryor také poznamenal, že rýhy by mohly vysvětlit, proč si lidé přijíždějící z Walesu vybrali toto konkrétní místo, aby tam umístili obrovské kameny.Stonehenge je komplex menhirů a kamenných kruhů 130 km jihozápadně od Londýna. Byl postaven před asi 4-5 tisíci let. V roce 1986 byl zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.

