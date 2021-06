https://cz.sputniknews.com/20210623/mrtva-orbitalni-sonda-objevila-na-venusi-tektonickou-aktivitu-14923729.html

Mrtvá orbitální sonda objevila na Venuši tektonickou aktivitu

Mrtvá orbitální sonda objevila na Venuši tektonickou aktivitu

Radarová pozorování z dlouho mrtvé orbitální sondy umožnila prozkoumat jednotlivé bloky litosféry Venuše a ukázala, že planeta si zachovává slabou „přechodnou“... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-23T07:31+0200

2021-06-23T07:31+0200

2021-06-23T07:31+0200

věda a technologie

venuše

věda

vesmír

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/491/34/4913421_0:228:1041:814_1920x0_80_0_0_50a8c6e90b29aceda646c1dd3631217d.jpg

Země a Venuše se formovaly téměř současně, jsou v těsné vzdálenosti od Slunce a mají podobné rozměry. Jedna planeta je však dnes zelená a plná života a druhá se stala jedním z nejvíce nehostinných míst v celé sluneční soustavě - horká, pokrytá vulkanickými „šrámy“, s neuvěřitelně hustou, bouřlivou a toxickou atmosférou.Důvod tohoto rozdílu není plně znám. Ale alespoň částečně to může být způsobeno rozdíly ve struktuře a dynamice útrob Venuše a Země. Zemská litosféra se skládá z obrovských desek plovoucích na povrchu roztaveného pláště, který je neustále a aktivně míchá, „buduje“ nové oceánské desky a sráží kontinenty. Zda tato desková tektonika na Venuši existuje, zatím není zcela jasné.Některé důkazy naznačují, že kůra sousední planety je příliš tlustá a masivní na to, aby v ní takové pohyby vůbec existovaly. Mnoho vědců se však domnívá, že tektonika na Venuši existuje, i když v oslabenější formě. Její litosférické desky jsou si bližší navzájem a pohybují se mnohem slaběji než na Zemi. Pohyb však stejně existuje – povedlo se ho ukázat archivními daty shromážděnými na počátku 90. let kosmickou lodí Magellan.V radarových datech zkoumal výzkumník Státní univerzity Severní Karolíny Paul Byrne a jeho kolegové obrovské litosférické desky na povrchu nížin Venuše. Jejich struktura ukazuje na interakce mezi povrchem a útroby, které nebyly „známé ve sluneční soustavě s výjimkou kontinentálních desek na Zemi“, poznamenávají autoři v článku publikovaném v časopise PNAS.Zdá se, že proudy v plášti na Venuši způsobují laterální (boční) posunutí litosférických desek, připomínající pohyby ledových ker ve vodě. Ukazuje to, že sousední planeta dnes zůstává geologicky aktivní a její desková tektonika je skutečně „přechodnou možností“ mezi vysokou aktivitou Země a plně stacionárními světy, jako je Mars, jehož kůra je pevná zmrzlá skořápka.

https://cz.sputniknews.com/20210611/co-budou-americane-hledat-na-venusi-vedec-odhaluje-tajemstvi-budouci-mise-14807027.html

https://cz.sputniknews.com/20210510/sonda-parker-uslysela-zpev-ionosfery-planety-venuse-budete-ohromeni-14435416.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venuše, věda, vesmír