NYT: Za vlády Obamy byl schválen polovojenský výcvik saudských agentů, kteří zabili Chášukdžího

NYT: Za vlády Obamy byl schválen polovojenský výcvik saudských agentů, kteří zabili Chášukdžího

Ministerstvo zahraničí USA v období vlády prezidenta Baracka Obamy schválilo ve Spojených státech polovojenský výcvik saudských agentů, kteří se podíleli na... 23.06.2021

Ve zprávě zveřejněné v úterý se uvádí, že ministerstvo zahraničí pod Obamovou administrativou v roce 2014 poprvé udělilo licenci Saúdské královské gardě na absolvování polovojenského výcviku od arkansaské bezpečnostní společnosti Tier 1 Group, kterou vlastní Cerberus Capital Management.Výcvik trval minimálně do prvního roku funkčního období bývalého prezidenta Donalda Trumpa, píše se ve zprávě.Čtyři saúdští operativci, kteří jsou odpovědní za vraždu novináře Džamala Chášukdžího, tak v roce 2017 absolvovali výcvik, uvádí list a dodává, že se dva ze členů rovněž zúčastnili výcviku, jenž probíhal od října 2014 do ledna 2015. Polovojenské školení poskytované Saúdům zahrnovalo bezpečné střelby, útoky, průzkum a boj zblízka, uvedla zpráva.List poznamenává, že neexistují žádné důkazy, že by američtí úředníci, kteří školení schválili, nebo vedoucí pracovníci skupiny 1, věděli, že Saúdové, kteří absolvovali výcvik, byli zapojeni do represí vůči disidentům v Saúdské Arábii.Americká kancelář ředitele národní zpravodajské služby v únoru zveřejnila odtajněnou zprávu, která hodnotí, že saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán schválil v říjnu 2018 operaci zabití nebo zajetí Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu. Turecké úřady uvedly, že tělo novináře tehdy bylo rozseknuto pomocí kostní pily.Bidenova vláda v souvislosti s tím pozastavila několik zbrojních obchodů se Saúdskou Arábií v rámci zrušení podpory pro útočné operace v Jemenu a diplomatických snah o ukončení tamní války. Americký prezident se však vyhnul kritice saúdskoarabského korunního prince, a to navzdory skutečnosti, že zpravodajské agentury téhož Bidena usoudily, že operaci za účelem zabití nebo únosu novináře princ schválil.Saudská Arábie zpočátku popírala, že měla jakékoli znalosti o pobytu Chášukdžího, ale nakonec připustila, že na konzulátu byl opravdu zabit. Pokud jde o aktuální zprávu, Saúdové uvedli, že obsahuje nepřesné informace.Americká administrativa byla ostře kritizována za to, že vůči Saúdské Arábii za zabití Chášukdžího nezavedla sankce, kritici přitom obvinili Washington z demonstrace dvojích standardů. Takový postoj však lze vysvětlit neochotou Spojených států riskovat své lukrativní prodeje zbraní do království. Přesně s tímto odůvodněním bývalý americký prezident Donald Trump veřejně přiznal, že nechce urážet Saúdy kvůli obavám, že to ohrozí prodej amerických zbraní.Smrt ChášukdžíhoChášukdží byl zabit v říjnu 2018 v Istanbulu na saúdskoarabském konzulátu. Saúdské úřady zpočátku popíraly jeho zmizení v diplomatickém úřadě, ale nějakou dobu po objevení obrazových a zvukových záznamů byly nuceny přiznat, že Chášukdží byl zabit „v důsledku hádky s konzulárními úředníky“. Turecká policie nedokázala nalézt jeho tělo.Arabská média předložila verze, že příkaz k atentátu na Chášukdžího, který kritizoval kroky saúdské vlády, mohl být vydán uchazečem o trůn v království - korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Ministerstvo zahraničních věcí království však prohlásilo, že korunní princ nemá s tímto zločinem nic společného.Loni v záři saúdský soud odsoudil osm osob za vraždu Chášukdžího. Pět z nich dostalo trest ve výši 20 let ve vězení, jeden byl odsouzen na 10 let, další dva mají strávit za mřížemi sedm let. V prosinci 2019 soud odsoudil pět vládních úředníků k smrti a tři další k 24 letům vězení. Později děti Chášukdžího omilostnily pět osob odsouzených k smrti. Pětice se tak dostala na svobodu.

