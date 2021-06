https://cz.sputniknews.com/20210623/obdivuji-vasi-odvahu-zeman-podekoval-netanjahuovi-za-jeho-praci-v-cele-izraelske-vlady-14933452.html

„Obdivuji Vaši odvahu.“ Zeman poděkoval Netanjahuovi za jeho práci v čele izraelské vlády

„Post premiéra jste vykonával 12 let, ale Vaše politické angažmá trvalo podstatně déle. Dovedl jste několikrát stranu Likud k vítězství v parlamentních volbách, zasazoval jste se o boj proti terorismu a v neposlední řadě o ekonomický rozkvět Izraele,“ uvedl Zeman v dopise Netanjahuovi.Český prezident zároveň poznamenal, že mu je „nesmírnou ctí“ nazývat Netanjahua svým přítelem a přítelem České republiky a rád vzpomíná na jejich osobní rozhovory, které vždy probíhaly v příjemné atmosféře. „Skutků, které jste Vy dokázal pro blahobyt své země, si nesmírně cením. Významně jste přispěl k budování úspěšného Státu Izrael, jenž i nadále zůstává trnem v oku mnoha. Inu, úspěch se neodpouští, jak je známo,“ dodal Zeman. V závěru dopisu pak bývalého izraelského premiéra oslovil „Milý Bibi“ a popřál mu do budoucna mnoho sil a zdraví. „Upřímně Vám přeji, abyste i nadále zůstal houževnatým mužem, jakým bezpochyby jste,“ uzavřel dopis český prezident.Nová koaliční vláda v Izraeli13. června vystřídal izraelského premiéra Benjamina Netanjahu v jeho funkci Naftali Bennett, předseda nacionalistické strany Jamina. Rozhodnutí členů izraelského jednokomorového parlamentu tak ukončilo „éru Netanjahua“, který byl u moci více než 12 let.Naftali Bennet má být ve funkci do srpna roku 2023, poté jej vystřídá Jair Lapid z centristické strany Ješ Atid. Ministři následně složí přísahu, poté proběhne první zasedání kabinetu.Koalice, která tak ukončila 12leté období Netanjahuovy vlády, má celkem osm různorodých stran. Je třeba podotknout, že před nedělním hlasováním o důvěře začala debata, přičemž se slova ujal sám Naftali Bennet, který byl jmenován do rotující funkce předsedy vlády. Ten poděkoval dosavadnímu premiérovi Netanjahuovi a jeho ženě Saře.Za zmínku stojí, že Bennet vede malou stranu Jamina, přičemž je často terčem kritiky ze strany pravice, která ho kritizuje kvůli tomu, že byl ochoten vstoupit do koalice s centristou Lapidem a levicí.

