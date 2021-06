https://cz.sputniknews.com/20210623/pirati-planuji-ve-vlade-nova-ministerstva-i-kampan-na-podporu-eu-14932532.html

Piráti plánují ve vládě nová ministerstva i kampaň na podporu EU

Piráti plánují ve vládě nová ministerstva i kampaň na podporu EU

Hnutí Pirátů a Starostů představila seznam 43 kandidátů na ministry v případě volebního úspěchu. Případná příští koaliční vláda by mohla obnovit i dvě... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-23T18:26+0200

2021-06-23T18:26+0200

2021-06-23T18:26+0200

piráti

ministr

parlamentní volby

vít rakušan

stan

ivan bartoš

pirátská strana

koalice

česká republika

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/14529422_0:0:1380:776_1920x0_80_0_0_930d0a8afad726e277d37946af155585.jpg

Piráti nechali své členy hlasovat o 23 kandidátech do vlády, dva z nich neschválili. Vzápětí svá jména kandidátů ukázalo i partnerské hnutí STAN, čímž se ovšem seznam rozrostl na více než 40 jmen.Hospodářské Noviny na svých webových stránkách informovaly, že u Pirátů propracování se do výběru 43 jmen obnášelo proces podobný výběrovému řízení a v politice nezvyklý: kromě několika sezení s předsedou Ivanem Bartošem byly jeho součástí také zkouška z cizího jazyka, zodpovídání dotazů v on-line konferenci i diskusním fóru a obhajoba toho, jak by si dotyčný představoval chod svého ministerstva. Z výběru by měli podle předsedy Pirátů a koaličního předsedy Ivana Bartoše vzejít v případě volebního úspěchu nejen případní ministři, ale například i náměstci či odborní poradci jednotlivých sekcí resortů.Podle jeho slov strany zveřejnily seznam i kvůli „maximální čitelnosti“ vůči voličům. „Vládní tým“ se může v příštích měsících dál rozrůstat, doplnil.Nová ministerstvaVedle stávajících úřadů počítají strany podle údajů dokumentu i se zřízením ministerstva informatiky a ministerstva pro evropské záležitosti.„Ale moc bych se neodkazoval na to, co bylo,“ řekl Hospodářským novinám pirátský poslanec Ondřej Profant, který v seznamu figuruje jako možný kandidát na funkci ministra informatiky.Důvodem pro znovuzřízení ministerstva pro evropské záležitosti je české předsednictví EU v druhé polovině roku 2022. Vedle předpokládaných témat, jako jsou obnova Evropy v době po covidu, finanční politika, bezpečnost či ochrana životního prostředí, plánují Piráti a STAN i kampaň, která by měla vyvracet mýty panující v Česku o EU.Ten je v případné vládě Pirátů a STAN velmi pravděpodobným kandidátem na ministra, v seznamu pro příslušnou funkci se nachází jako jediný.Koho chtějí Piráti a STAN do vládyNejvětší zájem byl mezi Piráty o funkci budoucího ministra školství. Přihlásili se hned tři lidé - poslanec Lukáš Bartoň, Andrea Hoffmannová a Vít Šimral.Hnutí STAN navrhuje do této funkce bývalého rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka a bývalého předsedu hnutí s civilním povoláním učitele Petra Gazdíka, tudíž počet zájemců v koalici o toto křeslo stoupl na pět.Na funkci ministra zahraničních věcí navrhují Piráti poslance Jana Lipavského, hnutí STAN bývalého primátora Hradce Králové Martina Dvořáka. Na vnitro by Piráti mohli vyslat Lukáše Koláříka, o funkci ministra vnitra má však zájem i předseda STAN Vít Rakušan. A tak když bude vnitro obsazovat koalice PiSt, je evidentní, kdo by měl při obsazování tohoto křesla přednost.Tým pro ministerstvo kultury tvoří hned pětice osobností včetně ředitele festivalu Pražské jaro Romana Bělora či senátora STAN Davida Smoljaka.Náměstek hejtmanky Plzeňského kraje, bývalý ředitel Škoda Transportation a někdejší sociální demokrat Josef Bernard, který vedl kandidátku STAN v Plzeňském kraji, je jedním z trojice expertů na průmysl.Téma spravedlnosti a justice mají chuť spravovat předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, senátor STAN Zdeněk Hraba a europoslanec Starostů Stanislav Polčák.Na resort práce a sociálních věcí Piráti navrhli první místopředsedkyni strany Olgu Richterovou, hnutí STAN senátora Marka Hilšera, který neúspěšně v poslední volbě usiloval o funkci prezidenta, a poslankyni Věru Kovářovou, která je i místopředsedkyní hnutí.Zájemci se moc nehrnou na obranu. Jediným zájemcem za koalici PiSt je šéf poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský.V čele resortu zdravotnictví by hnutí STAN rádo vidělo buď radní Pardubického kraje a starostku Řečan nad Labem Michaelu Matouškovou, nebo senátora a dětského onkologa Karla Zitterbarta.V čele zemědělství místostarostu Spáleného Poříčí Pavla Čížka a na ministerstvu životního prostředí poslankyni Janu Krutákovou či náměstka hejtmana Vysočiny Lukáše Vlčka.

https://cz.sputniknews.com/20210622/ze-rusko-dukovany-nepostavi-neznamena-ze-je-nevyhodi-do-povetri-bobosikova-varovala-pred-piraty-14916282.html

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piráti, ministr, parlamentní volby, vít rakušan, stan, ivan bartoš, pirátská strana, koalice, česká republika, volby