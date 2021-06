Piráti propagují drogy mezi mladými, my je pak musíme léčit, líčí lékař

„Mě by jen zajímalo, co přesně dělá protidrogová policie, jelikož počty lidí, které nám vozí, rostou. Dříve šlo například o třetinu narkomanů, kteří potřebovali akutní psychiatrickou pomoc, zbylé dvě třetiny tvořily skupiny lidí s psychickým onemocněním. Teď se poměr obrátil. Jestli je někdo, kdo dominuje, je to obvykle zdrogovaný muž. Agresivní," uvádí lékař.