https://cz.sputniknews.com/20210623/potvrzeno-slovensko-ma-mutaci-delta-pochazi-z-ruska-14928054.html

Potvrzeno: Slovensko má mutaci delta. Pochází z Ruska

Potvrzeno: Slovensko má mutaci delta. Pochází z Ruska

Na Slovensku laboratoře potvrdily výskyt varianty delta nového koronaviru. Informovala o tom agentura TASR s odkazem na mluvčí Úřadu veřejného zdravotnictví... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-23T10:42+0200

2021-06-23T10:42+0200

2021-06-23T11:27+0200

slovensko

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/13450512_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_1699046d7009bb831b85968fe21ff358.jpg

Před jednáním vlády zavlečení mutace delta potvrdil i slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský (OĽaNO). Dotyčná osoba se nejspíše mohla nakazit během návštěvy fotbalového zápasu v Petrohradu, uvádí TASR.Indická mutace delta je nebezpečná tím, že je nakažlivější než britská mutace, šíří se dvakrát rychleji a je odolnější vůči první dávce očkování.Připomeňme, že v úterý Lengvarský oznámil, že se příští týden spustí kontroly na hranicích. Do formuláře eHranica se budou muset hlásit všichni, kteří přicestují na Slovensko. Lidé, kteří nebudou naočkováni se budou muset při vstupu do země prokázat platným PCR testem. V případě naočkovaných osob bude stačit vyplnit příslušný formulář.V případě, že se epidemiologická situace na Slovensku zhorší, vzniknou testovací místa i na hranicích.Dříve Slovensko umožnilo cestování svých obyvatel na dovolenou do zahraničí a zmírnilo podmínky návratu do země. Cestující z takzvaného zeleného seznamu, kam jsou zařazeny čtyři desítky států včetně Česka, se mohou po vstupu do země vyhnout karanténě, pokud mají potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19.Na Slovensku během včerejška bylo pomocí PCR testů odhaleno 35 lidí nakažených koronavirem a 23 pozitivních případů odhalily antigenní testy. Celkem bylo naočkováno 1,4 milionu osob. Pro vakcinaci 60 % obyvatel, což by mělo vést ke vzniku kolektivní imunity, chybí naočkovat přes 1,3 milionu lidí.Delta v ČeskuIndická mutace delta je přítomná i v Česku, která se podle Státního zdravotního ústavu šíří komunitně.Komunitní šíření znamená, že se nepodařilo dohledat, u koho se infikovaní nakazili a ani se neprokázalo, že by ji zavlekli z ciziny.

https://cz.sputniknews.com/20210620/vyvojari-sputniku-v-ruska-vakcina-chrani-pred-vsemi-znamymi-mutacemi-koronaviru-14896018.html

Pepa Adonis Protože o tom víš hovno, můžeš si dovil ten hloupý sakrkasmus, blbej Alčere....ale, Putin se na to všem samozřejmě podepsal a podepisuje. V každé třetí ruské nemocnici není tekoucí voda a kanalizace Materiální a technická základna ruského zdravotnického systému je v katastrofickém stavu blízko zemí třetího světa. Z 116 865 budov, kde je v zemi poskytována lékařská pomoc, jedna ze tří chybí zásobování vodou (30,5%) a kanalizace, Komora účtů podává zprávy o výsledcích kontroly účinnosti rozpočtových výdajů v letech 2018-19. Více než 60 tisíc zdravotnických zařízení (52,1%), a to i v ambulantních a lůžkových zařízeních, jakož i v ordinacích praktických lékařů, v porodnických centrech a v patologických odděleních, nemá přívod teplé vody. Ve více než 40% budov (41220) není ústřední topení, v 35% - není telefonní připojení. Ve financování zdravotnictví je Rusko o více než polovinu horší, než země OECD, říká Ruská Účetní komora. Federální rozpočet na rok 2020 zahrnuje výdaje na lékařství ve 66

mcmillan Za to, že Slováci nezveřejnili fakt, že mutaci Delta zavlekla dvojice ruských agentů si to Slováci pěkně slíznou od EU. Agenti GRU také zavlekli silné přívalové lijáky a bouřky také na naše území, o čemž svědčí i kroupy prokazatelně východního typu. Důvody této bezprecedentní agrese jsou v celé EU známy: "Protože Putin". 😊 11

11

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus