Připomínky WHO ohledně výroby Sputnik V budou odstraněny

Expertní skupina Světové zdravotnické organizace na základě inspekce v Rusku předložila řadu připomínek ohledně výroby vakcíny proti covidu-19 Sputnik V... 23.06.2021

V ruském ministerstvu průmysl a obchodu Sputniku uvedli, že výsledky inspekce nezpochybňují kvalitu vakcíny, společnost Farmstandart-Ufavita (pozn. výrobce vakcíny v Ufě) již zahájila odstraňování připomínek. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sergej Glagolev již upozornil na víceúrovňový systém kontroly kvality imunobiologických preparátů a jejich připuštění na trh.Uvádí se, že velká část odhalených problémů je spojena s ochranou životního prostředí. Experti také zmínili „problémy s úplnou sledovatelností, identifikací a historií dodávek Sputniku V a léčivých substancí I a II přes systém SAP“. Další problém se týká „kvality plnicích linek a plášťů operátorů aseptického plnění“, které jsou potřeba pro zajištění požadované úrovně sterility. Také byly odhaleny „problémy s odpovídající validací sterilní filtrace Sputniku V“. Inspekce proběhly ve čtyřech výrobních závodech v Rusku. Výsledky inspekce se týkají dodávek Sputniku V, které byly vyrobeny akciovou společností Farmstandart-Ufavita a netýkají se ostatních výrobců Sputniku V nebo jiných dodávek preparátu, zdůrazňuje se v prohlášení.Aktuálně je vakcína Sputnik V vyráběna v sedmi závodech. Delegace WHO provedla inspekci ve čtyřech z nich a zveřejnila připomínky pouze jednomu z nich.Na ruském ministerstvu uvedli, že výsledky inspekce WHO nezpochybňují kvalitu vakcíny Sputnik V. Ministerstvo ještě před zveřejněním zprávy iniciovalo neplánovanou prověrku výrobního závodu v Ufě.„Každá dodávka vakcíny ze všech výrob absolvuje trojitou prověrku: výrobní kontrola, kontrola Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji a Federální služby pro dohled ve zdravotnictví, což umožňuje garantovat jistotu v kvalitě produktu. Regulační metody RF ve sféře oběhu léčiv, včetně jejich výroby, byly dříve pozitivně ohodnoceny WHO v rámci předkvalifikace jiné vakcíny – vakcíny proti žluté zimnici Centra M. P. Čumakova,“ uvedli na Ministerstvu průmyslu a obchodu RF.Systém kontroly Náměstek ruského ministra obchodu a průmyslu Sergej Glagolev také oznámil, že mnohoúrovňový systém kontroly kvality imunobiologických preparátů a jejich přístupu na trh umožňuje zachovávat jistotu, že pacienti dostanou výlučně vakcínu patřičné kvality.Podle něj ruský regulační systém ve sféře oběhu vakcín úspěšně prošel hodnocení WHO již v roce 2016, jakékoliv odklonění od přísných parametrů v kvalitě konečného produktu jednoznačně znamená stažení celé série preparátu v kontrolní fázi a následné její zničení.Vedoucí Federální služby pro dohled ve zdravotnictví Alla Samojlova poznamenala, že kontrola vakcín probíhá v několika fázích: vývojářem, výrobcem a laboratořemi federální služby. Pouze po všech těchto kontrolách probíhá vypuštění vakcín do obratu, můžeme si být jistí, že preparát odpovídá všem mezinárodním požadavkům.Podle ní laboratoře Federální služby pro dohled ve zdravotnictví mají mezinárodní akreditaci, což garantuje důvěryhodnost výsledků expertízy. Dodatečným nástrojem je monitoring pohybu všech balení preparátů od výrobce ke konečnému spotřebiteli.Vakcinační turistikaVýkonná ředitelka Asociace ruských cestovních kanceláří (ATOR) Maja Lomidzeová již dříve sdělila agentuře Sputnik, že vakcinační turistika v Rusku může být zavedena během jednoho měsíce. Podle jejího názoru bude nejsnadnější organizovat takový cestovní ruch v Moskvě a Petrohradu, neboť poptávka po takových zájezdech bude pravděpodobně soustředěna právě v těchto městech.Náklady na „vakcinační“ zájezdy do Ruska se mohou pohybovat pro zahraniční turisty od 700 USD včetně ubytování a konzultací,

