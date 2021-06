Putin: Zatímco geopolitická turbulence ve světě roste, Rusko pomáhá řešit konflikty

https://cz.sputniknews.com/20210623/putin-zatimco-geopoliticka-turbulence-ve-svete-roste-rusko-pomaha-resit-konflikty-14927008.html

Rusko je odpovědné za mezinárodní bezpečnost, a to obzvláště v době narůstající geopolitické turbulence. Svou vůli ale nikomu nediktuje. Ve středu to prohlásil... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

Putin uvedl, že nehledě na některé pozitivní signály turbulence geopolitických procesů dnes narůstá, pokračuje eroze mezinárodního práva i pokusy některých států požít sílu k protlačení svých zájmů.Podotkl, že konference, která se koná v Moskvě, je věnována nejdůležitějším otázkám současné vojensko-politické agendy.Putin: Rusko nic nediktuje, pomáhá řešit konfliktyRusko nikdy nediktuje svou vůli jiným státům, je ochotné se účastnit řešení globálních a regionálních problémů na rovnoprávném základě, za pomoci politických a diplomatických metod, prohlásil prezident RF Vladimir Putin.Podotkl, že urovnání regionálních konfliktů, jemuž aktivně napomáhá Rusko, je důležitým aspektem zajištění globální bezpečnosti.

Jak známo, historie je učitelka s nejtupějšími žáky, nicméně i ta tupost by měla mít své hranice. Byl to už Karel Havlíček Borovský, jako jeden z mnoha, kdo se jel do Ruska na vlastní oči přesvědčit, co je to za pravlast Slovanstva, a vrátil se a chladil slovanské hlavy. Impérium je to i dnes neproduktivní, neinvenční, početně vymírající, drží pohromadě jen kombinací lží, demagogie a násilí. A hle, na lidi určitého typu, jak je vidět i zde, to velmi funguje a jsou znovu připraveni vykročit za pískajícím krysařem do nejbližší smrduté stoky.

