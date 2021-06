https://cz.sputniknews.com/20210623/rada-evropy-pozaduje-vysetreni-smrti-roma-po-jeho-zadrzeni-v-teplicich-babis-se-zastal-policistu-14934192.html

Rada Evropy požaduje vyšetření smrti Roma po jeho zadržení v Teplicích, Babiš se zastal policistů

Rada Evropy požaduje vyšetření smrti Roma po jeho zadržení v Teplicích, Babiš se zastal policistů

Rada Evropy požádala, aby české úřady okamžitě a důkladně vyšetřily smrt Roma po policejním zákroku v Teplicích. Výzvu uveřejnil ve středu v tiskovém... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-23T19:52+0200

2021-06-23T19:52+0200

2021-06-23T19:52+0200

česko

smrt

romové

andrej babiš

jan hamáček

rasismus

rada evropy

policie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/215/28/2152855_0:116:3433:2047_1920x0_80_0_0_f48a1c6fbcaf51412ce3746667590de6.jpg

Podle Rady Evropy, zabývající se hledáním společných řešení v řadě celoevropsky důležitých problémů, jsou záběry z incidentu znepokojující a vyvolávají mnoho otázek.„Rada Evropy vyzývá k bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření nedávného úmrtí Roma v České republice poté, co ho zadržela policie. Záběry pořízené 19. června v Teplicích, v České republice, ukazující zákrok policie proti Romovi, který později zemřel v sanitce, jsou znepokojující a vyvolávají mnoho otázek ohledně okolností tohoto tragického případu,“ uvedl v prohlášení mluvčí Daniel Höltgen.Připomeňme, že celou událost natočili svědci. Video zachycuje trojici policistů, která zasahovala proti velmi agresivnímu muži. Policisté museli na útočícího muže zakleknout, aby se jim ho podařilo dostat pod kontrolu. Bránil se šest minut. Během následného převozu do nemocnice zemřel.Lékař konstatoval jako předběžnou příčinu úmrtí předávkování drogami. I soudní pitva později vyloučila, že by smrt agresora souvisela s policejním zákrokem.Představitelé české romské komunity však závěrům odborníků nevěří. Případ také začala brzy ve velkém řešit i zahraniční média, která ho přirovnávají ke smrti George Floyda. To však čeští policisté rázně odmítají.Policejním zásahem se bude z vlastní iniciativy zabývat také zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Bude zkoumat především přiměřenost policejního zákroku.Hamáček znovu podpořil policisty v případu zásahu v TeplicíchVicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zopakoval svou podporu zasahujícím policistům. Na doplňující dotaz, zda se případu věnuje zvýšená pozornost, odpověděl, že se vede standardní šetření.Připomeňme, že Hamáček už v pondělí večer na Twitteru napsal, že zasahující policisté mají jeho plnou podporu. K incidentu se vyjádřil i premiér Andrej BabišPremiér Andrej Babiš se jednoznačně postavil na stranu policistů.„Je to smutné, ale normální slušný člověk se jen těžko dostane do podobné situace,“ dodal premiér.Mezinárodní ohlasyPřípadu si v posledních dnech všímají také světová média. Nejčastěji citují paralelu s případem černocha George Floyda, který zemřel v USA poté, co mu policista dlouhé minuty klečel na krku.Řada zdrojů také připojuje amatérské video z policejního zásahu. Je z něj patrné, že se muž vzpíral a křičel a policisté proti němu použili donucovací prostředky.Ve středu se zúčastnil připomínkového pietního protestu za Stanislava T. a další romské oběti před Evropským parlamentem v Bruselu slovenský europoslanec Peter Pollák a německý europoslanec Romeo Franz.Tragického incidentu si všímá i americký portál The Washington Post.Případu věnuje velkou pozornost i skotská romská charitativní organizace Romano Lav, která je podle svého vyjádření „šokovaná a znechucená“ policejní brutalitou a žádá nezávislé vyšetřování.Incidentu věnuje pozornost i Zeljko Jovanovic, ředitel romské iniciativy sídlící v Berlíně a zastřešené nadací Open Society, založené finančníkem Georgem Sorosem.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

smrt, romové, andrej babiš, jan hamáček, rasismus, rada evropy, policie