https://cz.sputniknews.com/20210623/sojgu-promluvil-o-pripravenosti-rf-na-prijeti-opatreni-transparentnosti-ohledne-raket-v-evrope-14927267.html

Šojgu promluvil o připravenosti RF na přijetí opatření transparentnosti ohledně raket v Evropě

Šojgu promluvil o připravenosti RF na přijetí opatření transparentnosti ohledně raket v Evropě

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dnes uvedl, že Ruská federace je připravena na přijetí opatření transparentnosti ohledně raket v Evropě. Dodal také, že řada... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-23T09:36+0200

2021-06-23T09:36+0200

2021-06-23T09:47+0200

svět

strategie národní bezpečnosti

bezpečnost

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/12531102_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_f47e9604febd6515da343ef486021eb3.jpg

Ministr obrany Sergej Šojgu dnes vystoupil na 9. moskevské konferenci o mezinárodní bezpečnosti.Podle něj se při vývoji nových zbraní dostávají do popředí hypersonické technologie, digitalizace a robotizace, do vojenské konfrontace se stále více zapojuje vesmír a kyberprostor.Dodal, že opatrné vztahy k mezinárodním závazkům jsou nahrazovány jednostrannými sankcemi a zavedením nějakého pořádku, který je založený na někým vymyšlených pravidlech. „Svět se rychle potápí do nové konfrontace, která je mnohem nebezpečnější než v dobách studené války,“ dodal Šojgu.Kontrola zbrojeníPodle ruského ministra směry rozvoje situace v Evropě v oblasti kontroly zbrojení v mnohém závisí na USA.Podle něj existující dohody v oblasti kontroly zbraní, včetně Vídeňského dokumentu, jsou dostačující pro informování o hlavních akcích přípravy vojsk. „Mluvit o přezkumu Vídeňského dokumentu je možné pouze po zmírnění situace a obnovení důvěry mezi vojáky,“ dodal ministr.Hrozba na Blízkém východě a v AfriceBěhem konference Šojgu promluvil také o hlavním nebezpečí na Blízkém východě a v Africe. Podle něj i nadále je hlavním problémem terorismus.Dodal také, že teroristické buňky o sobě dávají znát v Mali, Středoafrické republice nebo Mosambiku.Hrozící výbuch v EvropěŠojgu ve svém projevu také zmínil, že situace v Evropě hrozí výbuchem a vyžaduje konkrétní kroky na snížení napětí.Poznamenal, že ruská stran dělá své návrhy, například o stažení cvičení od ruských hranic. Další iniciativa je spojená s regulací bodů o umísťování raket středního a krátkého doletu v Evropě.Ruský ministr obrany zdůraznil, že členové aliance nadále zvyšují své vojenské rozpočty a připomněl, že poslední summit NATO v Bruselu (14. června) „potvrdil transformaci bloku z regionální na globální vojensko-politickou unii“ na zadržování Ruska a Číny.Šojgu také uvedl, že formální dialog, ve kterém Brusel navrhuje pokračovat v rámci Rady Rusko – NATO, nesnižuje napětí ve dvoustranných vztazích. Navíc, když některé evropské státy mají zájem o eskalaci konfliktu.Putin a Merkelová se shodli na nutnosti zachování historické paměti o válceRuský prezident Vladimir Putin a německá kancléřka Angela Merkelová telefonicky jednali v souvislosti s výročím začátku 2. světové války. Německá kancléřka vyjádřila soucit v souvislosti s utrpením způsobeným válkou, kterou rozpoutali nacisté.Dále se uvádí, že na základě prosby kancléřky ji ruský prezident informoval o výsledcích summitu v Ženevě mezi ním a americkým prezidentem.*teroristická organizace, která je v Rusku zakázána

https://cz.sputniknews.com/20210623/putin-zatimco-geopoliticka-turbulence-ve-svete-roste-rusko-pomaha-resit-konflikty-14927008.html

https://cz.sputniknews.com/20210622/putin-cely-bezpecnostni-system-evropy-silne-degradoval-napeti-roste-14915685.html

https://cz.sputniknews.com/20210622/putin-a-merkelova-se-shodli-na-nutnosti-zachovani-historicke-pameti-o-valce-14923455.html

3

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

strategie národní bezpečnosti, bezpečnost, rusko