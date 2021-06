Stíhačka Su-30SM zachytila americké průzkumné letadlo nad Ochotským mořem

https://cz.sputniknews.com/20210623/stihacka-su-30sm-zachytila-americke-pruzkumne-letadlo-nad-ochotskym-morem-14931640.html

Ruská stíhačka Su-30SM ve středu zachytila americké průzkumné letadlo nad Ochotským mořem, sdělili novinářům v Řídícím centru národní obrany (součást... 23.06.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že ruské radarové stanice dnes odhalily nad Ochotským mořem vzdušný cíl blížící se ke státní hranici Ruské federace.V Řídícím centru národní obrany RF dodali, že poté, co se zahraniční vojenské letadlo otočilo od hranice, stíhačka se vrátila na svou základnu. „Narušení státní hranice Ruské federace bylo zamezeno,“ vysvětluje se ve zprávě.Let ruské stíhačky byl proveden v přísném souladu s mezinárodními pravidly pro využívání vzdušného prostoru.Je to dnes již druhý incident, při kterém ozbrojené síly států NATO operují v blízkosti ruských hranic.Dnes dopoledne Ruské síly musely sáhnout po varovných výstřelech a taktický bombardér Su-24M provedl varovné shození bomb, aby zahnal britský torpédoborec Defender u pobřeží Krymu.Jak uvedla ruská armáda, britská loď v 11:52 překročila ruské hranice a na tři kilometry vstoupila do teritoriálního moře u mysu Fiolent. Byla upozorněna na použití zbraní v případě narušení hranic, ale posádka torpédoborce nereagovala.Ve 12:06 a 12:08 pohraniční hlídková loď vypálila varovné výstřely. Ve 12:19 hodin provedlo letadlo Su-24m preventivní bombardování (4 OFAB-250) směrem k pohybu torpédoborce se řízenými střelami Defender, uvádí se ve zprávě.

Simo Häyhä Tohle na západě dokázali již před 80 lety. 9

mcmillan Američtí generálové utahují smyčku kolem krku. Patrně si nepřipouští eventualitu, že by mohlo jít o krk vlastní. Co se stane po sestřelení nepřátelského vojenského letounu v ruském vzdušném prostoru, nebo potopení nepřátelského vojenského plavidla ve výsostných vodách RF? Patrně vůbec nic. Nukleární konfrontace nepřichází v úvahu a napadení RF v blízkosti jejich hranic konvenčními zbraněmi je rovněž utopie. Dnešní navigační přístroje jsou natolik přesné, že není možné, aby se torpédoborec ocitnul 3 km uvnitř výsostných vod cizího státu. Jedna z těchto provokací se stane do budoucna asi tou poslední. 😊 9

